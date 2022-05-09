الحرية ليست مجانية: مسنجر دويتشه فيله

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ماذا يعني العيش في ظل نظام قمعي؟ هذا ما تسعى لإيضاحه بطريقة مرحة لعبة من إنتاج دويتشه فيله. فمن خلال الدردشة ، يساعد المستخدمون في كشف ملابسات اختفاء شخص داخل دولة خاضعة للرقابة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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