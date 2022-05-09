 الحرية ليست مجانية: مسنجر دويتشه فيله | كليك | DW | 22.05.2022

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كليك

الحرية ليست مجانية: مسنجر دويتشه فيله

ماذا يعني العيش في ظل نظام قمعي؟ هذا ما تسعى لإيضاحه بطريقة مرحة لعبة من إنتاج دويتشه فيله. فمن خلال الدردشة ، يساعد المستخدمون في كشف ملابسات اختفاء شخص داخل دولة خاضعة للرقابة.

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