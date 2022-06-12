الحرية ليست مجانية: لعبة رقمية من إنتاج دويتشه فيله

مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر

قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة تم إنقاذهم في عرض البحر إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالعشرات توفوا وألقيت جثثهم في البحر خلال رحلة شاقة استمرت 4 أشهر، وكشف عن مبالغ كبيرة تدفع للمهربين.