الحرية ليست مجانية: لعبة رقمية من إنتاج دويتشه فيله

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ماذا يعني العيش في ظل نظام قمعي؟ هذا ما تسعى لإيضاحه لعبة من إنتاج دويتشه فيله بطريقة مرحة. فمن خلال الدردشة، يساعد المستخدمون في كشف ملابسات اختفاء شخص داخل دولة خاضعة للرقابة.
قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة تم إنقاذهم في عرض البحر إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالعشرات توفوا وألقيت جثثهم في البحر خلال رحلة شاقة استمرت 4 أشهر، وكشف عن مبالغ كبيرة تدفع للمهربين.
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