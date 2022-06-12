 الحرية ليست مجانية: لعبة رقمية من إنتاج دويتشه فيله | يوروماكس | DW | 12.06.2022

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يوروماكس

الحرية ليست مجانية: لعبة رقمية من إنتاج دويتشه فيله

ماذا يعني العيش في ظل نظام قمعي؟ هذا ما تسعى لإيضاحه لعبة من إنتاج دويتشه فيله بطريقة مرحة. فمن خلال الدردشة، يساعد المستخدمون في كشف ملابسات اختفاء شخص داخل دولة خاضعة للرقابة.

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