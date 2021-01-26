الحرس الثوري الإيراني يعترف بمقتل أحد ضباطه في طهران

اغتيل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران الأحد (22 مايو/أيار 2022)، وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران".

ويستخدم الإعلام الإيراني عبارة "مدافع عن الحرم" للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين شاركوا في القتال في سوريا والعراق، حيث تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بدور استشاري.

واعترف الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" بمقتل خدائي قائلا إنه ضابط برتبة عقيد.

ودان الحرس ما وصفها بـ"عملية إرهابية" استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها السلطات الإيرانية للإشارة الى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم اسرائيل. وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية "المعتدي أو المعتدين".

ووفق "إرنا"، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي الى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه الى الأسفل، وهو جالس الى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما. وأشارت "إرنا" الى أن خدائي تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه.

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" أن خدائي كان "على مقربة من منزله" لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة الى أن "زوجته كانت أول من عثر على جثته".

وفي شأن منفصل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إيران تفكيك شبكة مخابرات إسرائيلة تهدف حسب طهران للقيام "بأهداف تخريبية" وهو ما تنفيه إسرائيل.

هـ.د/أ.ح (رويترز، أ ف ب)