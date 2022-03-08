 الحرس الثوري الإيراني حجر عثرة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحرس الثوري الإيراني حجر عثرة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي

هل بات الاتفاق النووي الإيراني وشيكا؟ الطرف الإيراني يجيب بنعم، والأمريكي يستبعد ذلك. وجهة الخلاف الرئيسية وفق تصريحات مسؤولي الطرفين، تتركز على الحرس الثوري وما إن كان سيُرفع من على قائمة الإرهاب.

توقعات تشير إلى اتفاق وشيك لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

توقعات تشير إلى اتفاق "وشيك" لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

قال كمال خرازي، كبير مستشاري للزعيم الأعلى لإيران علي خامنئي، اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022) إن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية "وشيك" لكنه "يعتمد على وجهة النظر السياسية الأمريكية". وأضاف المسؤول الإيراني المتواجد في العاصمة القطرية لحضور منتدى الدوحة الدولي، أنه من المهم أن ترفع  الولايات المتحدة  اسم الحرس الثوري الإيراني من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مشددا أنه بالنسبة لطهران "جيش وطني ومن غير المقبول تصنيفه كجماعة إرهابية".

في المقابل، وتزامنا مع هذه التصريحات ومن ذات المؤتمر المنعقد قي قطر شكك المبعوث الأمريكي  لإيران  روبرت مالي بأن الاتفاق بات "وشيكا"، وأوضح بأن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "منتدى الدوحة" إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني  كما هو (...) بغض النظر" عن  الاتفاق  الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".

وكان وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان قد أعلن بوضوح أن اسقاط التصنيف "الإرهابي" الأمريكي عن الحرس الثوري هو ضمن الأمور القليلة العالقة.

وفي اليومين الأخيرين أفادت تقارير إعلامية دولية من أن طهران والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى اقتربت من التوصل إلى اتفاق حيال برنامج الجمهورية الإسلامية النووي. وهو ما أكده عدد من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل متحدثا من الدوحة إلى الصحافيين قائلا: "نحن قريبون جدا (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام". فيما كشف بعض المشاركين في المفاوضات عن "نقاط تباين" تتطلب "قرارات سياسية".

بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران ابدا سلاحا نوويا". 

وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.

 وخلال هذه المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجددا لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، رويترز)

 

مختارات

رغم مناورات روسيا.. الغرب وإيران نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي!  

هل ترد روسيا على العقوبات الغربية بنسف مفاوضات النووي الإيراني؟  

مواضيع ذات صلة

Titel: Iran, Militär Beschreibung: Iran meldet erfolgreichen Satellitenstart. Die iranischen Revolutionsgarden brachten am Dienstag den Forschungssatelliten Noor-2 in eine Umlaufbahn von 500 Kilometern Höhe. Quelle: Tasnim/Lizenz: frei

الملف النووي - طهران تتمسك بـ"خطوطها الحمراء" وتطلق قمرا عسكريا 08.03.2022

أكدت إيران مجددا تمسكها بـ"الخطوط الحمراء" في مفاوضاتها بشأن ملفها النووي التي بلغت مرحلة حاسمة. تزامن ذلك مع إعلان طهران نجاح وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار، مما يثير مخاوف بشأن برامجها النووية والصاروخية.

ARCHIV 2018 *** Members of Iran's Revolutionary Guards Corps (IRGC) march during the annual military parade marking the anniversary of the outbreak of the devastating 1980-1988 war with Saddam Hussein's Iraq, in the capital Tehran on September 22, 2018. - In Iran's southwestern city of Ahvaz during commemoration of the same event, dozens of people were killed with dozens others wounded in an attack targeting another army parade, state media reported on September 22. (Photo by STRINGER / AFP) (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

هل يرضخ بايدن للضغوط بشأن رفع الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب"؟ 19.03.2022

وسط إصرار إيران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأمريكية، ضمن أي تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدرس فعلاً القيام بهذه الخطوة التي يعتبرها خبراء رمزية.

29.11.21 *** Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani arrives for a meeting of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in Vienna, Austria, November 29, 2021. REUTERS/Lisi Niesner

طهران تنتقد "التدخل" الروسي في محادثات الملف النووي الإيراني 07.03.2022

طالبت موسكو بضمان مكتوب من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية، وهو ما انتقده الجانب الإيراني واعتبره مطلباً خارج سياق المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني.