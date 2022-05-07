الحرب والعجز عن الكتابة

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الكاتبة الأوكرانية تانيا ماليارتشوك تناضل في عملها من أجل هوية وطنها. وتكريماً لها على ذلك، حصلت ماليارتشوك على جائزة "يوزيدوم" للأدب لعام 2022. لكنها لم تعُد قادرة على الكتابة منذ اندلاع الحرب. حوار حول قوة الكلمة.
تسجل ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تزايدا بالجرائم المتعلقة بهذه الحرب والتي تستهدف أفرادا من الجاليتين. من جانب آخر حذرت الحكومة الألمانية من مقاطعة الثقافة الروسية فـ"بوتين ليس روسيا".
حظيت أنالينا بيربوك وهي أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في ألمانيا، بإشادة لطريقة تعاملها مع الأزمة الأوكرانية. فكيف حققت الزعيمة السابقة لحزب الخضر، نجاحا فاق التوقعات رغم التحديات وتشكيك كثيرين في قدراتها ومهاراتها؟
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