واحة الثقافة

الحرب والعجز عن الكتابة

الكاتبة الأوكرانية تانيا ماليارتشوك تناضل في عملها من أجل هوية وطنها. وتكريماً لها على ذلك، حصلت ماليارتشوك على جائزة "يوزيدوم" للأدب لعام 2022. لكنها لم تعُد قادرة على الكتابة منذ اندلاع الحرب. حوار حول قوة الكلمة.