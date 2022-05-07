 الحرب والعجز عن الكتابة | واحة الثقافة | DW | 07.05.2022

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واحة الثقافة

الحرب والعجز عن الكتابة

الكاتبة الأوكرانية تانيا ماليارتشوك تناضل في عملها من أجل هوية وطنها. وتكريماً لها على ذلك، حصلت ماليارتشوك على جائزة "يوزيدوم" للأدب لعام 2022. لكنها لم تعُد قادرة على الكتابة منذ اندلاع الحرب. حوار حول قوة الكلمة.

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