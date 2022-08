الحرب وأوجهها المختلفة

Edek hat als Kind den Iran-Irak-Krieg miterlebt. Dieser Plastikkünstler sammelt kriegsbeschädigte Metallstücke, um die Wahrheit hinter dem Frieden zu zeigen. Ein Teil eines beschädigten Zauns, der einer riesigen Windmühle ähnelte, wurde nach einem verheerenden Überfall gefunden, eine alte Teekanne, die viele Jahre nicht benutzt worden war, und Dinge in einem verlassenen Schlafzimmer. Areg ist ein Fotograf, der 2016 als Soldat an der Front im Krieg war. Er fotografierte Menschen im Konfliktgebiet am Berg Karabach, dem Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan. Alle sind vom Krieg betroffen. Einer verlor sein Bein, ein anderer seine Familie und ein dritter sein Zuhause. Aregs Fotos zeigen, wie sich das Leben augenblicklich ändern kann, wenn wir in Kriegszeiten leben, die seine Psyche stark geprägt haben.