الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي

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الحرب في أوكرانيا مستمرة. صاروخ روسي يصيب مبنى سكانيا في كييف. موجات لاجئين باتجاه بلدان مجاورة لأوكرانيا. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يطالب أوروبا بتسريع مسار انضمام بلده للاتحاد الاوروبي.
في اليوم الثالث من الاجتياح، واصلت القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز، وتوجهت أنظار العالم نحو العاصمة كييف التي مازالت بأيدي الأوكرانيين. الرئيس الأوكراني وجه خطابا للشعب متعهدا بمواصلة القتال.
حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.
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