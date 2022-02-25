 الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 26.02.2022

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DW الأخبار

الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي

الحرب في أوكرانيا مستمرة. صاروخ روسي يصيب مبنى سكانيا في كييف. موجات لاجئين باتجاه بلدان مجاورة لأوكرانيا. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يطالب أوروبا بتسريع مسار انضمام بلده للاتحاد الاوروبي.

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