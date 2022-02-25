الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي

++ كييف تحت القصف.. تغطية مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا ++

في اليوم الثالث من الاجتياح، واصلت القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز، وتوجهت أنظار العالم نحو العاصمة كييف التي مازالت بأيدي الأوكرانيين. الرئيس الأوكراني وجه خطابا للشعب متعهدا بمواصلة القتال.