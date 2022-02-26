الحرب مستمرة في أوكرانيا بعد ليلة قصف عنيفة

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الحرب مستمرة في يومها الخامس بين روسيا وأوكرانيا. روسيا تقول إنها قصفت أهدافا عسكرية، لكن العديد من صواريخها سقط في مناطق سكنية. زيلينسكي يرفض مدينة مينسك كمقر لمفاوضات سلام، بسبب انخراطها بالحرب على بلاده.
في اليوم الرابع من الغزو، وسعت القوات الروسية نطاق هجومها، كما أعلن الرئيس بوتين وضع قوات الردع التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى. المستشار الألماني أعلن عن عدة قرارات منها استثمار 100 مليار يورو بالمعدات العسكرية.
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