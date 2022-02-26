 الحرب مستمرة في أوكرانيا بعد ليلة قصف عنيفة | DW الأخبار | DW | 27.02.2022

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الحرب مستمرة في أوكرانيا بعد ليلة قصف عنيفة

الحرب مستمرة في يومها الخامس بين روسيا وأوكرانيا. روسيا تقول إنها قصفت أهدافا عسكرية، لكن العديد من صواريخها سقط في مناطق سكنية. زيلينسكي يرفض مدينة مينسك كمقر لمفاوضات سلام، بسبب انخراطها بالحرب على بلاده.

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