الحرب في اليمن تركت الملايين على شفا المجاعة

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يخوض تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية حربًا مع الحوثيين في اليمن منذ سبع سنوات. ترك الصراع نحو ثلثي سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الخارجية..
بعد استهدافهم المتكرر للعمق السعودي، أصبحت الإمارات أيضا هدفا للحوثيين وصواريخهم البالستية، فهل يغيرون بذلك قواعد اللعبة وتدخل حرب اليمن مرحلة جديدة؟ هل سنرى تسخينا للجبهات؟ ماذا عن المدنيين والوضع الإنساني الكارثي؟
الصليب الأحمر الألماني يحذر من تفاقم الوضع في اليمن ويشكو صعوبات لوجستية، في وقت يواصل "تحالف دعم الشرعية" غاراته على مناطق سيطرة الحوثيين، الذين استهدفوا مجددا السعودية والإمارات. وأنباء عن تقدم قوات مدعومة إماراتيا.
ينفي التحالف استهداف مركز الاحتجاز ضمن عملياته العسكرية المكثفة التي أطلقها في اليمن في الأيام الأخيرة. لكن منظمة "أطباء بلا حدود" تقول إنه "لا توجد أي طريقة لإنكارالغارة الجوية". ومعتقل يروي ما عاشه أثناء الغارة.
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
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