 الحرب في اليمن تركت الملايين على شفا المجاعة | DW الأخبار | DW | 26.01.2022

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DW الأخبار

الحرب في اليمن تركت الملايين على شفا المجاعة

يخوض تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية حربًا مع الحوثيين في اليمن منذ سبع سنوات. ترك الصراع نحو ثلثي سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الخارجية..

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This image grab from a handout video made available by the Ansarullah Media centre on January 21, 2022 shows destruction at a prison in the Huthi rebel stronghold of Saada in northern Yemen after it was hit in an air strike leaving many dead or wounded. - An air strike has destroyed a prison in the Huthi rebel stronghold of Saada in northern Yemen, leaving many dead or wounded, the insurgents said as the Red Cross confirmed an attack. (Photo by Ansarullah media center / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / Al-HUTHI GROUP MEDIA OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

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Illustration of a gas station with new fuel prices. Records are breaking in Croatia, fuel prices are going wild. Since midnight, the price of fuel in Croatia has risen, reaching a record high price again, after the Croatian government lifted the limit on the highest fuel price. At midnight, the price of petrol in the Republic of Croatia rose by an average of 24 lipa, and diesel by 21 lipa, which is about 0.03 euros, and autogas is four lipa more expensive. The average price of Eurosuper is around 11.37 kuna (1.51 euros), Eurodiesel 11.33 kuna (1.51 euros), and autogas around 6.02 kuna (0.8 euros). It is estimated that the price of a full tank of petrol went up by 12 kuna (1.6 euros) and a tank of diesel by around 10.5 kuna (1.4 euros). Fuel prices vary depending on distributors, but also vary depending on whether the stations are located in cities or on the highway., in Sibenik, Croatia, on January 18, 2022. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

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