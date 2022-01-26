الحرب في اليمن تركت الملايين على شفا المجاعة

خمسة أسباب تدعم ذلك.. أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل!

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.