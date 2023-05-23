الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون نازح داخل البلاد

أكدت منظمة الهجرة الدولية اليوم (الأربعاء 24 مايو/ أيار 2023) أن الحرب في لسودان أدت لنزوح أكثر من مليون شخص عبر ولايات البلاد. من جهته، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم ما يحدث في السودان بأنه "مفجع" ودعا مباشرة طرفي القتال إلى وقف العنف الجنسي وحماية المدنيين. وأسفر القتال الذي اندلع في السودان قبل أكثر من شهر عن مقتل مئات المدنيين وأجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من العنف.

وأوضح تورك أن مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرات مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم الليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار. وقال تورك في إفادة صحفية في جنيف "كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة".

هدوء نسبي في السودان بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

وأضاف "الجنرال (عبد الفتاح) البرهان، الجنرال (محمد حمدان) دقلو عليكما أن تصدرا تعليمات واضحة لا لبس فيها لكل من يأتمرون بأمركما تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي... يجب حماية أرواح المدنيين ويتعين عليكما وقف هذا العنف عديم المعنى على الفور". وأردف قائلا إن مكتبه وثّق ما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي حتى الآن وإن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

في سياق متصل، قال سكان في الخرطوم اليوم الأربعاء إنهم سمعوا دوي اشتباكات بين طرفي الصراع الليلة الماضية في أجزاء من العاصمة السودانية، في ثاني أيام هدنةلمدة أسبوع بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك طرفي الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد خمسة أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد مثل إقليم دارفور غرب السودان.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز)