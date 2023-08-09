 الحرب في السودان تجبر المدنيين على تعديل نمط حياتهم وتغيير عملهم | DW الأخبار | DW | 13.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الحرب في السودان تجبر المدنيين على تعديل نمط حياتهم وتغيير عملهم

مع استمرار الحرب في السودان يحاول سكان العاصمة البحث عن ملاذ آمن. ووجد الكثيرون الملاذ في ولاية الجزيرة ومدينة واد مدني. واضطر البعض إلى تغيير وظيفتهم لكسب العيش.

المزيد من المركز الإعلامي

معارك عنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

معارك ضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومعاناة شديدة للمدنيين 09.08.2023

المدنيون في السودان يواصلون النزوح هربا من المعارك بين الجيش وقوات الدعم وتفاقم الأوضاع هناك.

السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين 24.07.2023

Smoke rises during clashes between the army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), in Omdurman, Sudan July 4, 2023. REUTERS/Mostafa Saied NO RESALES. NO ARCHIVES

السودان الآن: هل مازال بيد الحرية والتغيير أي فرصة لوقف الحرب؟ 24.07.2023

مع دخول الهدنة الجديدة في السودان حيز التنفيذ يأمل المدنيون بعودة الهدوء بعد معارك طاحنة، فهل تصمد الهدنة هذه المرة ؟

هدوء نسبي في السودان بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ 23.05.2023

المزيد DW الأخبار

التغير المناخي يؤدي إلى ارتفع غير مسبوق في الحرارة خلال يوليو الماضي.

تقلبات جوية عنيفة ناجمة عن التغير المناخي وحرارة قياسية في يوليو 13.08.2023

11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

هاواي: فتح تحقيق بسبب طريقة تعامل السلطات مع الحرائق التي أسفرت عن مقتل 93 شخصاً 13.08.2023

11.08.2023 NIAMEY, NIGER - AUGUST 11: Coup supporters gather for a demonstration in front of the French base in Niamey, Niger on August 11, 2023. Balima Boureima / Anadolu Agency

المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبية 13.08.2023

قبل حوالي عامين، سيطرت حركة طالبان الإسلامية المتطرفة على أفغانستان ومنذ ذلك الحين، تعيش البلاد تدهور الأوضاع ومعانات

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.. تدهور الوضع الاقتصادي وأوضاع مزرية 12.08.2023

اقرأ أيضا

02/08/2023 Vendors sell Ethiopian products in the town of Gallabat, on Sudan's border with Ethiopia, on August 2, 2023. War in Sudan between army chief Abdel Fattah al-Burhan and his former deputy, RSF commander Mohamed Hamdan Daglo, has killed at least 3,900 people, according to a conservative estimate, and displaced some 3.5 million. (Photo by AFP)

الحرب تغير حياة السودانيين ـ مهندس يصنع الصابون ومعلمة تبيع الخبز! 13.08.2023

غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع مسار حياة العديد من السودانيين من أجل تأمين قوتهم اليومي، فهذا مهندس يصنع الصابون وتلك معلمة تبيع الخبز، إذ تبدو الحاجة بالنسبة الى كثيرين أم الاختراع.

02/08/2023 A Sudanese woman, who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region, walks beside carts carrying her family belongings upon crossing the border between Sudan and Chad in Adre, Chad August 2, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra  TPX IMAGES OF THE DAY

السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل 07.08.2023

شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.

In this Thursday, Nov. 20, 2014 photo taken on a government organized media tour, women and their children walk near a truck carrying government troops in Tabit village in the North Darfur region of Sudan, where allegations surfaced of rape of women by government allied troops. The spokesman for the joint United Nations African Union peacekeeping force in Darfur says the Sudan government has asked his mission to prepare plans to exit the country. This comes amid tension between the mission and the government over an investigation into allegations of mass rape in the violence-torn western region of Darfur.(AP Photo/Abd Raouf)

الأمم المتحدة: السودانيات يعانين من العنف الجنسي على نطاق "مقزز" 10.08.2023

أكدت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي يمارس ضد السودانيات على نطاق "مقزز"، مشيرة إلى "روايات مفزعة"، ومحذرة من إمكانية غرق البلاد في صراع عرقي بسبب القتال في دارفور. واتهمت واشنطن الخرطوم بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة.

FILE PHOTO: Abdullah, 54, a Sudanese man from Geneina, who fled the conflict in Sudan's Darfur region with his family, builds his temporary shelter in Adre, Chad July 19, 2023.REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo

السودان ـ طرد سكان من بيوتهم بالخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي 31.07.2023

أوردت تقارير متطابقة أن سكانا بمنطقة جبرة بالخرطوم أجبروا من قبل قوات الدعم السريع على ترك منازلهم بعدما طلب منهم ذلك، ليضافوا إلى آلاف النازحين، فيما تواصلت الاشتباكات في دارفور. والسلطات تمدد إغلاق المجال الجوي للبلاد.