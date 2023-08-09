الحرب في السودان تجبر المدنيين على تعديل نمط حياتهم وتغيير عملهم

السودان ـ طرد سكان من بيوتهم بالخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي

أوردت تقارير متطابقة أن سكانا بمنطقة جبرة بالخرطوم أجبروا من قبل قوات الدعم السريع على ترك منازلهم بعدما طلب منهم ذلك، ليضافوا إلى آلاف النازحين، فيما تواصلت الاشتباكات في دارفور. والسلطات تمدد إغلاق المجال الجوي للبلاد.