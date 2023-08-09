الحرب في السودان تجبر المدنيين على تعديل نمط حياتهم وتغيير عملهم

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مع استمرار الحرب في السودان يحاول سكان العاصمة البحث عن ملاذ آمن. ووجد الكثيرون الملاذ في ولاية الجزيرة ومدينة واد مدني. واضطر البعض إلى تغيير وظيفتهم لكسب العيش.
غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع مسار حياة العديد من السودانيين من أجل تأمين قوتهم اليومي، فهذا مهندس يصنع الصابون وتلك معلمة تبيع الخبز، إذ تبدو الحاجة بالنسبة الى كثيرين أم الاختراع.
شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.
أكدت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي يمارس ضد السودانيات على نطاق "مقزز"، مشيرة إلى "روايات مفزعة"، ومحذرة من إمكانية غرق البلاد في صراع عرقي بسبب القتال في دارفور. واتهمت واشنطن الخرطوم بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة.
أوردت تقارير متطابقة أن سكانا بمنطقة جبرة بالخرطوم أجبروا من قبل قوات الدعم السريع على ترك منازلهم بعدما طلب منهم ذلك، ليضافوا إلى آلاف النازحين، فيما تواصلت الاشتباكات في دارفور. والسلطات تمدد إغلاق المجال الجوي للبلاد.
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