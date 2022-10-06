الحرب في أوكرانيا .. هل يقف العالم على أعتاب استخدام الأسلحة النووية؟

بوتين يعتبر أن قواته تقاتل في أوكرانيا للدفاع عن "الوطن الأم"

أعلن الرئيس الروسي بوتين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا دفاعا عن "الوطن الأم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه أوكرانيا، محذرا من "حرب شاملة"، فيما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنتصر على روسيا، "كما انتصرت على النازي".