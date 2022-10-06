 الحرب في أوكرانيا .. هل يقف العالم على أعتاب استخدام الأسلحة النووية؟ | DW الأخبار | DW | 07.10.2022

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الحرب في أوكرانيا .. هل يقف العالم على أعتاب استخدام الأسلحة النووية؟

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