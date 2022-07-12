الحرب في أوكرانيا: هل تتسع رقعة الاشتباكات؟

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الجيش الأوكراني يقول إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية في خيرسون في الوقت الذي تتوقع فيه كييف شن الجيش الروسي هجوما على مدن استراتيجية في منطقة دونباس بشرق البلاد، فكيف أضحت خارطة الاشتباكات في أوكرانيا؟
قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والقيادة الموالية لموسكو تؤكد وقوع الهجوم. وتتوقّع كييف هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية شرق البلاد.
ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.
انسحبت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك، ما جعل روسيا، مع حلفائها تسيطر على كامل منطقة لوهانسك، حيث قامت "جمهورية" انفصالية. الرئيس زيلينسكي أقرّ بانسحاب قواته من المدينة لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة.
أكد مسؤول أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد بعد أن تحولت المدينة إلى أنقاض إثر قصف لم ينقطع لعدة أشهر.
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