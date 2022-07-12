 الحرب في أوكرانيا: هل تتسع رقعة الاشتباكات؟ | DW الأخبار | DW | 13.07.2022

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الحرب في أوكرانيا: هل تتسع رقعة الاشتباكات؟

الجيش الأوكراني يقول إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية في خيرسون في الوقت الذي تتوقع فيه كييف شن الجيش الروسي هجوما على مدن استراتيجية في منطقة دونباس بشرق البلاد، فكيف أضحت خارطة الاشتباكات في أوكرانيا؟

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