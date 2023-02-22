الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ عام - ما تأثيرها على الثقافة؟

حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟

عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !