 الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ عام - ما تأثيرها على الثقافة؟ | يوروماكس | DW | 26.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ عام - ما تأثيرها على الثقافة؟

منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022 غادر العديد من العاملين في المجال الثقافي أوكرانيا ليبدأوا العمل في المنفى، بينما بقي آخرون في وطنهم. يوروماكس تحدثت مع جامالا الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية.

المزيد من المركز الإعلامي

الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري.

الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري. 22.02.2023

بعد عام على احتلال الجيش الروسي بوتشا، زارت دويتشه فيله المنطقة والتقت بأحد سكانها الذي يكافح لتحقيق العدالة لعائلته.

بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة 23.02.2023

تأثير الحرب في أوكرانيا على سلة الغذاء العالمي ومعاناة الدول الفقيرة من نقص الحبوب والزيوت

تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت 24.02.2023

مرّ عام على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا ولا نهاية في الأفق للحرب التي دمرت مدن وبلدات وتسببت بمقتل آلاف وبنزوح الملايين.

عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا 23.02.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - تأثير الحرب على المجال الثقافي في أوكرانيا ومواضيع أخرى 26.02.2023

سلم الموت الوحيد في العالم الصالح للعمل

"سلم الموت" الوحيد في العالم الصالح للعمل 26.02.2023

EMXD230225_018_Ratatouille_01R_frame_279 (©DW ) Stichwort: Ratatouille, Rezept

كلاسيكيات المطبخ الفرنسي: راتاتوي 26.02.2023

Hundeschlittengespann mit Alaskan Huskies und Passagieren im leichten Schneegestöber vor tiefstehender Wintersonne, Spitzbergen, Svalbard, Norwegen, Europa

أطول وأصعب سباق لزلاجات الكلاب في أوروبا 26.02.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - 18.12.2022, Ukraine, Bachmut: Neue Gräber sind auf einem Friedhof in Bachmut zu sehen. Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. (zu dpa «Was von einem Jahr Krieg besonders in Erinnerung bleibt») Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟ 26.02.2023

عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !

A Ukrainian soldier helps a wounded fellow soldier on the road in the freed territory in the Kharkiv region, Ukraine, Monday, Sept. 12, 2022. Ukrainian troops retook a wide swath of territory from Russia on Monday, pushing all the way back to the northeastern border in some places, and claimed to have captured many Russian soldiers as part of a lightning advance that forced Moscow to make a hasty retreat. (AP Photo/Kostiantyn Liberov)

غياب أفق للحل ـ الحرب على أوكرانيا تدخل منعرج الاستنزاف 25.02.2023

شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.

A view shows a fire after a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kramatorsk, Ukraine February 2, 2023. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

حرب أوكرانيا خلقت نقطة تحول لألمانيا.. واقع محفوف بالمصاعب؟ 25.02.2023

مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟

RUSSIA, MOSCOW - FEBRUARY 21, 2023: Russia s President Vladimir Putin C back delivers his annual address to the Federal Assembly of the Russian Federation, at Moscow s Gostiny Dvor. Sergei Karpukhin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57474072

بوتين يتعهد بمواصلة حربه في أوكرانيا ويهاجم الغرب 21.02.2023

جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".