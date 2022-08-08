 الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 24.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا

سمحت ثلاثة عقود من السلام النسبي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بإقامة علاقات ودية مع موسكو. حتى أن ذلك تطور إلى اعتماد كبير على واردات الطاقة من روسيا. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قلب الأوضاع في أوروبا رأسًا على عقب، ليس أقله في مجال الطاقة.

المزيد من المركز الإعلامي

الحزب الاشتراكي الألماني يدرس فصل المستشار الأسبق شرودر من عضويته بسبب دفاعه عن بوتين .

غضب هائل في الحزب الاشتراكي الألماني ضد المستشار الأسبق شرودر 08.08.2022

ألمانيا وأوروبا تبحث عن طرق لتوفير الغاز قبل قدوم فصل الشتاء

أزمة الغاز في أوروبا تتطلب تضامن الدول مع بعضها البعض 22.07.2022

ألمانيا كانت تعتمد على روسيا في مجال الغاز. لكنها تحاول تحقيق استقلالية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

روسيا توقف مؤقتا خط الغاز إلى أوروبا ل "أعراض الصيانة." 11.07.2022

لم يبد المستشار الألماني شولتس أي استعداد لاتخاذ قرار بإرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا ضد القوات الروسية.

المستشار الألماني: يجب احتواء الحرب في أوكرانيا 05.03.2022

المزيد DW الأخبار

بإمكانيات بسيطة، أسس شاب سوري مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا

شاب سوري يفتتح مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا 24.08.2022

التقى مراسل دي دبليو في كييف ببعض السكان الذين يتذكرون صدمة الضربات الجوية الروسية الأولى على مدينتهم.

الحرب في أوكرانيا.. لا يزال الحصار الروسي الفاشل يؤرق سكان كييف 24.08.2022

تعكف العديد من الشركات العالمية على تطوير طائرات خاصة لاستخدامها كسيارات أجرة تعمل بالكهرباء كشكل جديد ومستدام.

شركة ألمانية تجري تجارب لتاكسي جوي 23.08.2022

فنلندا والروس .. الحكومة تبحث خطة لفرض حظر على سفر الروس إلى البلاد وعبرها إلى دول الغرب، فهل تحرمهم فنلندا من التأشيرة؟

فنلندا .. في انتظار قرار حكومي حول منع سفر الروس إلى البلااد 22.08.2022

اقرأ أيضا

27.06.2022 *** Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a working session of G7 leaders via video link, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 27, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

هكذا تغيرت ألمانيا جذريا بفعل حرب أوكرانيا! 24.08.2022

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.

Germany's Chancellor Olaf Scholz (L) and Canada's Prime Minister Justin Trudeau give a statement during their bilateral meeting at the G7 summit at Elmau Castle, southern Germany, on June 27, 2022. - The Group of Seven leading economic powers are meeting in Germany for their annual gathering from June 26 to 28, 2022. (Photo by KERSTIN JOENSSON / AFP) (Photo by KERSTIN JOENSSON/AFP via Getty Images)

شولتس يتوجه إلى كندا لبحث موضوعات الطاقة والمناخ ودعم أوكرانيا 20.08.2022

تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.

junge Frau in einem dicken Mantel mit FellFenster und friert junge Frau in einem dicken Mantel mit FellFenster und friert *** young woman in a thick coat with fur window and freezes young woman in a thick coat with fur window and freezes

الأوروبيون يتأهبون لشتاء قاس بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي 22.08.2022

وسط دعوات لخفض استهلاك الطاقة، يستعد الأوروبيون لشتاء صعب بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي. وتتوجس حكومات أوروبية من شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها ما سيؤدي لركود اقتصادي.

Ukrainian MSLR BM-21 Grad shoots toward Russian positions at the frontline in Kharkiv region, Ukraine, on Tuesday, Aug. 2, 2022.(AP Photo/Evgeniy Maloletka)

شولتس يتعهد بتقديم كميات كبيرة من الأسلحة لتحديث القوات الأوكرانية 23.08.2022

تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.