الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا

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سمحت ثلاثة عقود من السلام النسبي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بإقامة علاقات ودية مع موسكو. حتى أن ذلك تطور إلى اعتماد كبير على واردات الطاقة من روسيا. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قلب الأوضاع في أوروبا رأسًا على عقب، ليس أقله في مجال الطاقة.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.
تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.
وسط دعوات لخفض استهلاك الطاقة، يستعد الأوروبيون لشتاء صعب بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي. وتتوجس حكومات أوروبية من شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها ما سيؤدي لركود اقتصادي.
تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.
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