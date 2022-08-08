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الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا

سمحت ثلاثة عقود من السلام النسبي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بإقامة علاقات ودية مع موسكو. حتى أن ذلك تطور إلى اعتماد كبير على واردات الطاقة من روسيا. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قلب الأوضاع في أوروبا رأسًا على عقب، ليس أقله في مجال الطاقة.