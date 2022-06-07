 الحرب في أوكرانيا: كيف يساعد اللاتفيون والليتوانيون! | مراسلون حول العالم | DW | 11.07.2022

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مراسلون حول العالم

الحرب في أوكرانيا: كيف يساعد اللاتفيون والليتوانيون!

في دول البلطيق، يشعر الناس بارتباط خاص بأوكرانيا: وهم يخشون أيضاً على حريتهم. في ليتوانيا، يجمع الناس الأموال لشراء طائرة بدون طيار، وفي لاتفيا يتبرعون بسيارات مستعملة ضد آلة الحرب الروسية.

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