الحرب في أوكرانيا: كيف يساعد اللاتفيون والليتوانيون!

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في دول البلطيق، يشعر الناس بارتباط خاص بأوكرانيا: وهم يخشون أيضاً على حريتهم. في ليتوانيا، يجمع الناس الأموال لشراء طائرة بدون طيار، وفي لاتفيا يتبرعون بسيارات مستعملة ضد آلة الحرب الروسية.
على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا قرر حلف الناتو تعزيز قواته وتوسيع مهامه لمواجهة التحديات المستجدة، وقد وعدت ألمانيا بزيادة مساهمتها في الحلف، لكن كيف تبدو جاهزية الجيش الألماني لذلك، على الأقل في المدى المنظور؟
قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.
اشترت مصر كميات من القمح الألماني مؤخرا. خطوة قد تفتح المجال أمام دول عربية للتوجه إلى السوق الألمانية. لكن هل يمكن لألمانيا سدّ النقص الحاصل عربيا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
تصاعد التوتر بين روسيا وليتوانيا عقب فرض الأخيرة لقيود على نقل البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي، التزاما بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. فما هو هذا الجيب؟ وما أهميته بالنسبة للدب الروسي؟
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