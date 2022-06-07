الحرب في أوكرانيا: كيف يساعد اللاتفيون والليتوانيون!

تعزيز قوات الناتو.. ما مدى جاهزية الجيش الألماني للمهام القتالية؟

على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا قرر حلف الناتو تعزيز قواته وتوسيع مهامه لمواجهة التحديات المستجدة، وقد وعدت ألمانيا بزيادة مساهمتها في الحلف، لكن كيف تبدو جاهزية الجيش الألماني لذلك، على الأقل في المدى المنظور؟