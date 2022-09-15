الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة

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تواصل أوكرانيا تكثيف الجهود من أجل إعمار المناطق المدمرة التي استعادت السيطرة عليها قي شمال شرق البلاد فيما تواصل روسيا قصف هذه المناطق
تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
مرتدية ملابس بألوان العلم الأوكراني وبرفقة السيدة الأولى الأوكرانية جددت رئيسة المفوضية الأوروبية في "خطاب حال الاتحاد" دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ما أوجه هذا الدعم؟
أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"السرعة التي تتقدم بها أوكرانيا في محاولتها للانضمام للاتحاد الأوروبي". كما هنأت أوكرانيا على "النجاحات العسكرية"، متعهدة بتقديم "مزيد من الأعمال ومزيد من الدخل" لها.
أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.
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