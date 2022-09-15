الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة

أوكرانيا تستعيد السيطرة على أكثر من عشرين موقعا شرق البلاد

أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.