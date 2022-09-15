 الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

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الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة

تواصل أوكرانيا تكثيف الجهود من أجل إعمار المناطق المدمرة التي استعادت السيطرة عليها قي شمال شرق البلاد فيما تواصل روسيا قصف هذه المناطق

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