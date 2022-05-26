الحرب في أوكرانيا .. روسيا تواصل هجومها في دونباس

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تواصل القوات الروسية قصفها العنيف في منطقة دونباس فيما تحاول السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وسط مقامة أوكرانية شرسة
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.
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