 الحرب في أوكرانيا .. روسيا تواصل هجومها في دونباس | DW الأخبار | DW | 31.05.2022

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الحرب في أوكرانيا .. روسيا تواصل هجومها في دونباس

تواصل القوات الروسية قصفها العنيف في منطقة دونباس فيما تحاول السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وسط مقامة أوكرانية شرسة

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