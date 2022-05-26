الحرب في أوكرانيا .. روسيا تواصل هجومها في دونباس

أوكرانيا- "جحيم" في دونباس وزيلينسكي يصف المساعدات استثمارا في "أمن" الغرب

تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.