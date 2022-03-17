 الحرب في أوكرانيا .. دمار هائل يلحق بمدن خارج العاصمة كييف | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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الحرب في أوكرانيا .. دمار هائل يلحق بمدن خارج العاصمة كييف

يتكثف القصف في هذه الأيام على العاصمة كييف المحاصرة بعد أن عاثت بالفعل دماراً في مدن عدة بينها خاركيف وماريوبول وجوتيمير.

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