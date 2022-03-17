الحرب في أوكرانيا .. دمار هائل يلحق بمدن خارج العاصمة كييف

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يتكثف القصف في هذه الأيام على العاصمة كييف المحاصرة بعد أن عاثت بالفعل دماراً في مدن عدة بينها خاركيف وماريوبول وجوتيمير.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
قضت نحو نصف حياتها في ظل الحرب في سوريا، وكانت تخطط للانتقال إلى أوكرانيا، موطن والدتها، لكن اندلاع الحرب بأوكرانيا جعلها تشعر بأنه "لا مكان آمن" لها. هذه قصة السورية الأوكرانية فيكتوريا ناجي!
لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟
يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها صعب. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضا محاطة بالغموض.
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