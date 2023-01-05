الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال

أوكرانيا تعقب بحذر على تقارير حول موافقة ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد

تفاعلت كييف بحذر مع التقارير الواردة من برلين بشأن تزويدها بدبابات من طراز ليوبارد، تزامنا مع تقارير مماثلة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها المبدئي لدعم المجهود الحربي الأوكراني بدبابات أبرامز.