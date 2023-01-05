الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وسط ضغوط واسعة، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها ىتزويد أوكرانيا بدبابت من طراز ليوبارد2. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستزود أوكرانيا بدبات أبرامز
بعد ساعات من تأكيد المستشار شولتس نية حكومته تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أعلن الرئيس بايدن نية بلاده منح كييف دفعة من دبابات "أبرامز" القتالية. وبدا بايدن حريصا على إعلان أن المساعدات "لن تشكل تهديدا هجوميا" لروسيا.
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
تفاعلت كييف بحذر مع التقارير الواردة من برلين بشأن تزويدها بدبابات من طراز ليوبارد، تزامنا مع تقارير مماثلة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها المبدئي لدعم المجهود الحربي الأوكراني بدبابات أبرامز.
بينما تجتمع الدول الداعمة لأوكرانيا في ألمانيا، أعلنت كييف أنها تتوقع "قرارات قوية"، وسط مؤشرات حول إمكانية تسليمها دبابات ليوبارد2. يأتي ذلك بعد حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية والغربية لأوكرانيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول