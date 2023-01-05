 الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال | DW الأخبار | DW | 26.01.2023

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DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا .. دبابات ألمانية وأمريكية إلى جبهة القتال

وسط ضغوط واسعة، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها ىتزويد أوكرانيا بدبابت من طراز ليوبارد2. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستزود أوكرانيا بدبات أبرامز

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أعلن الرئيس الأمريكي بايدن والمستشار الألماني شولتس في اتصال هاتفي بينهما اعتزام بلديهما تزويد كييف بعربات مدرّعة.

نقاشات غربية بشأن تقديم دبابات وناقلات مدرّعة إلى أوكرانيا 05.01.2023

قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يتوجهون إلى كييف بواسطة قطار خاص انطلق من بولندا

قادة أربع دول أوروبية يؤكدون على ضرورة منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 16.06.2022

بلينكن وأوستن يعلنان عن مساعدة أمريكية جديدة بقيمة سبعمئة مليون دولار لشراء المزيد من الأسحلة لأوكرانيا.

بلينكن وأوستن يعلنان لزيلينسكي عن مساعدة أمريكية جديدة بـ700 مليون دولار 25.04.2022

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

الولايات المتحدة تنشر ألفي جندي في أوروبا الشرقية 04.02.2022

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President Joe Biden speaks about Ukraine from the Roosevelt Room at the White House in Washington, Wednesday, Jan. 25, 2023, as Secretary of State Antony Blinken, left, and Defense Secretary Lloyd Austin listen. (AP Photo/Susan Walsh)

بعد ألمانيا.. بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز الأمريكية 25.01.2023

بعد ساعات من تأكيد المستشار شولتس نية حكومته تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أعلن الرئيس بايدن نية بلاده منح كييف دفعة من دبابات "أبرامز" القتالية. وبدا بايدن حريصا على إعلان أن المساعدات "لن تشكل تهديدا هجوميا" لروسيا.

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 24.01.2023

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تعقب بحذر على تقارير حول موافقة ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد 25.01.2023

تفاعلت كييف بحذر مع التقارير الواردة من برلين بشأن تزويدها بدبابات من طراز ليوبارد، تزامنا مع تقارير مماثلة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها المبدئي لدعم المجهود الحربي الأوكراني بدبابات أبرامز.

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin and his Ukrainian counterpart Oleksii Reznikov deliver opening remarks at the start of their Ukraine Defense Consultative Group meeting at U.S. Airbase in Ramstein, Germany, April 26, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

داعمو أوكرانيا يجتمعون في ألمانيا وكييف تتوقع "قرارات قوية"! 20.01.2023

بينما تجتمع الدول الداعمة لأوكرانيا في ألمانيا، أعلنت كييف أنها تتوقع "قرارات قوية"، وسط مؤشرات حول إمكانية تسليمها دبابات ليوبارد2. يأتي ذلك بعد حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية والغربية لأوكرانيا.