الحرب في أوكرانيا .. حصار ماريوبول ومحاولات للفرار من المدينة

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استعدادات لإخراج المحاصرين من مدينة ماريوبول وسط قصف مستمر وموسكو تؤكد أنها ستفتح ممراً إنسانياً في ماريوبول
تحاصر القوات الروسية مدينة ماريوبول منذ أيام والوضع الإنساني فيها كارثي، فيما انقطع الاتصال بينها وبين بقية أنحاء أوكرانيا. فلماذا يريد بوتين السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا؟ وما مدى أهيمتها الاستراتيجية؟
شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.
ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في مدن أوكرانية، وسط حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في كييف من دون إحراز تقدم. فيما يبحث مجلس الأمن ملف الأسلحة البيولوجية لأوكرانيا.
يرى خبراء أن روسيا التي باتت قواتها على بعد أميال قليلة من كييف، تستعد لتنفيذ خطة واسعة النطاق تشمل كل أوكرانيا، وليس فقط وسط البلاد أو شرقها وأن العمليات لن تتوقف إلا بإعلان أوكرانيا الاستسلام الكامل للإرادة الروسية.
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