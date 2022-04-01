الحرب في أوكرانيا .. حصار ماريوبول ومحاولات للفرار من المدينة

خبراء: روسيا تعتمد استراتيجية حرب واسعة النطاق ومخاوف من حصار كييف

يرى خبراء أن روسيا التي باتت قواتها على بعد أميال قليلة من كييف، تستعد لتنفيذ خطة واسعة النطاق تشمل كل أوكرانيا، وليس فقط وسط البلاد أو شرقها وأن العمليات لن تتوقف إلا بإعلان أوكرانيا الاستسلام الكامل للإرادة الروسية.