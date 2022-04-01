 الحرب في أوكرانيا .. حصار ماريوبول ومحاولات للفرار من المدينة | DW الأخبار | DW | 01.04.2022

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الحرب في أوكرانيا .. حصار ماريوبول ومحاولات للفرار من المدينة

استعدادات لإخراج المحاصرين من مدينة ماريوبول وسط قصف مستمر وموسكو تؤكد أنها ستفتح ممراً إنسانياً في ماريوبول

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