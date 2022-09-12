 الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 13.09.2022

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DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية

تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد على القوات الروسية، معلنة أنها استعادت أكثر من عشرين بلدة في غضون أربعة وعشرين ساعة.

المزيد من المركز الإعلامي

أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية في خاركيف 12.09.2022

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا، هل تتغير موازين القوى؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا، هل تتغير موازين القوى؟ 12.09.2022

القوات الأوكرانية تحقق مزيدا من التقدم في شرق أوكرانيا وسط تزايد الدعم العسكري الغربي وتراخي قبضة روسيا في المنطقة.

الحرب في أوكرانيا .. تحقيق إنجازات ميدانية أوكرانية في منطقة خاركيف 11.09.2022

تقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي،

تواصل القصف على خاركيف وسقوط قتلى 06.09.2022

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German Chancellor Olaf Scholz, right, and Israeli Prime Minister Yair Lapid, left, address the media during a joint press conference as part of a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Monday, Sept. 12, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ألمانيا 13.09.2022

زار حوالى أربعين زائرا معظمهم عراقيون مؤخرا مدينة الحضر الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني العالمي.

عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة "داعش" 12.09.2022

صداقة ضاربة في الزمن، تمخض عنها لقاء فني بين نجا المهداوي ونصير شمة ضمن فعالية أيام الموسيقى العربية في برلين

لقاء ريشتين: نجا المهداوي ونصير شمة في خلوة فنية في صالة بيير بوليه 12.09.2022

قطاع المطاعم الألماني يشهد عزوفا كبيرا ونقصا في عدد العمال والندل الراغبين في العمل فيه، رغم محاولات اجتذاب العمال إليه.

قطاع المطاعم الألماني يعاني من عزوف العمال عنه 12.09.2022

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10.09.2022 Destroyed armored vehicles litter the road in Balakliya, Kharkiv region, on September 10, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian forces said on September 10, 2022 they had entered the town of Kupiansk in eastern Ukraine, dislodging Russian troops from a key logistics hub in a lightning counter-offensive that has seen swathes of territory recaptured. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

كييف تؤكد "فرار" القوات الروسية واستعادتها لمناطق شاسعة 11.09.2022

يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMER 09: Ukrainian forces patrol after Ukrainian army took control some of the villages in Kharkiv, Ukraine on September 09, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

أوكرانيا تعلن "تحرير 30 بلدة" في خاركيف وروسيا ترسل تعزيزات 10.09.2022

بعد إعلان أوكرانيا "تحرير 30 بلدة واستعادة نحو ألف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف"، بدأ الجيش الروسي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة قالت واشنطن إنها تظهر أن موسكو تدفع "ثمنًا باهظًا".

05.09.2022, Ukraine, Charkiw: Ein Mehrfachraketensystem wird an der Grenze der ostukrainischen Regionen eingesetzt, wie das ukrainische Militär der Presse am 27.08.2022 mitteilte. Foto: --/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة وروسيا تتحدث عن إعادة انتشار 10.09.2022

أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.

11.09.2022 Ein ukrainischer Soldat geht an einem russischen Panzer vorbei, der bei einem Gefecht in einem gerade befreiten Gebiet auf der Straße nach Balakliia in der Region Charkiw beschädigt wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تستعيد السيطرة على أكثر من عشرين موقعا شرق البلاد 12.09.2022

أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.