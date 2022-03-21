الحرب في أوكرانيا تهدد باندلاع أزمة غذاء عالمية

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أوكرانيا هي من أكبر مصدّرري الحبوب. ولكن مع تهديد الحرب فيها لموسم حصاد القمح هذا العام، من المرجح أن يؤثر النقص وارتفاع الأسعار على جميع دول العالم. والآن بات الأوكرانيون أنفسهم بحاجة إلى مساعدات غذائية.
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
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