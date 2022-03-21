 الحرب في أوكرانيا تهدد باندلاع أزمة غذاء عالمية | DW الأخبار | DW | 21.03.2022

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DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا تهدد باندلاع أزمة غذاء عالمية

أوكرانيا هي من أكبر مصدّرري الحبوب. ولكن مع تهديد الحرب فيها لموسم حصاد القمح هذا العام، من المرجح أن يؤثر النقص وارتفاع الأسعار على جميع دول العالم. والآن بات الأوكرانيون أنفسهم بحاجة إلى مساعدات غذائية.

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