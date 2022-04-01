الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية

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يصوت المجريون غدا في ختام حملة انتخابية هيمنت عليها الحرب الروسية في أوكرانيا، مع تسجيل رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم منذ 12 عاما تقدما طفيفا في استطلاعات الرأي بمواجهة معارضة موحدة للمرة الأولى.
إعلان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل، يبدو كأحدث حلقة في مسلسل الأزمة السياسية بتونس، فهل يؤشر إلى تعمّقها أم إلى مَخرج حاسم بـ"قوة الأمر الواقع"؟
يثير غزو روسيا لأوكرانيا تساؤلاً أساسياً حول مدى استقرار حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلفة استمرار الحرب مقابل النتائج المرجوة منها. مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية تناولت الأمر بالتحليل.
فعّلت تركيا اتفاقية مونترو التي تخولها التحكم بعبور السفن الحربية التابعة لبلدان في حالة حرب من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل. لكن هل يمكن أن يؤثر ذلك على مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا؟
تطالب روسيا بحيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو، لكن دولا مجاورة لروسيا مثل فنلندا والسويد كانت فعليا محايدة وبدأت تفكر في الانضمام إلى حلف الناتو لحماية نفسها، فيما لا تتوفر شروط حياد أوكرانيا لأسباب كثيرة.
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