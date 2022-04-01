الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية

ما تأثير إغلاق تركيا مضائقها البحرية على الحرب في أوكرانيا؟

فعّلت تركيا اتفاقية مونترو التي تخولها التحكم بعبور السفن الحربية التابعة لبلدان في حالة حرب من خلال مضيقي البوسفور والدردنيل. لكن هل يمكن أن يؤثر ذلك على مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا؟