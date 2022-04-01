 الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية | DW الأخبار | DW | 02.04.2022

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DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية

يصوت المجريون غدا في ختام حملة انتخابية هيمنت عليها الحرب الروسية في أوكرانيا، مع تسجيل رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم منذ 12 عاما تقدما طفيفا في استطلاعات الرأي بمواجهة معارضة موحدة للمرة الأولى.

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