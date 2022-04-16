الحرب في أوكرانيا تخيم على مسيرات عيد الفصح التقليدية بألمانيا

شارك المئات في مسيرات الفصح (عيد القيامة) الداعية للسلام في عدة مدن ألمانية اليوم السبت (16 نيسان/أبريل 2022). والمحور الرئيسي للمسيرات هذا العام هو الحرب في أوكرانيا.



وقال متحدث باسم الشرطة إن حوالي 400 شخص شاركوا في مسيرة في برلين ظهراً. وبحسب الشرطة، تجمع أكثر من 500 متظاهر في مدينة هانوفر. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أنهوا حرب أوكرانيا"، و"لا للحرب" و"كل من يورد أسلحة سيحصد الحرب". كما احتشد المئات من المشاركين في مسيرات عيد الفصح في ميونيخ وكولونيا ولايبزيغ وشتوتغارت ودويسبورغ.

وكان نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، قد دعا إلى إظهار معارضة للحرب في أوكرانيا خلال مسيرات عيد الفصح. وقال هابيك، الذي ينتمي لحزب الخضر ويشغل منصب وزير الاقتصاد أيضاً، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "لا يمكن ولن يكون هناك سلام إلا إذا أوقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حربه العدوانية... لذلك يجب أن يكون واضحاً في مسيرات عيد الفصح أنها موجهة ضد حرب بوتين".

ومنذ عام 1960، يخرج الآلاف كل عام في مسيرات عيد الفصح للدعوة إلى السلام وإنهاء الحروب. ومن المقرر أن يتجاوز عدد المسيرات الداعية إلى السلام في أوكرانيا هذا العام 130 مسيرة في ألمانيا.



وقد خيمت الحرب في أوكرانيا بظلالها على قداس الجمعة العظيمة في الفاتيكان. وقال البابا فرانسيس في إشارة لحرب أوكرانيا: "هذا العام نحتفل بعيد الفصح لكن ليس على صوت الأجراس المفرح، وإنما مع ضوضاء في آذاننا من القنابل والانفجارات التي لا تبعد كثيراً عن هنا".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – إ ب د)