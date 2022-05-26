الحرب في أوكرانيا .. تحقيق في جرائم حرب محتملة

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تتواصل التحقيقات في احتمال ارتكاب روسيا جرائم حرب في أكثر من ألف حالة. وقد بدأت بالفعل بعض المحاكمات بفضل التوثيق الدقيق على الأرض. لكن هذا قد يكون أكثر صعوبة في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. تحذير: يحتوي هذا التقرير على صور مزعجة.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.
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