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الحرب في أوكرانيا .. تحقيق في جرائم حرب محتملة

تتواصل التحقيقات في احتمال ارتكاب روسيا جرائم حرب في أكثر من ألف حالة. وقد بدأت بالفعل بعض المحاكمات بفضل التوثيق الدقيق على الأرض. لكن هذا قد يكون أكثر صعوبة في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. تحذير: يحتوي هذا التقرير على صور مزعجة.