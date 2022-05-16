الحرب في أوكرانيا .. تحقيق إنجازات ميدانية أوكرانية في منطقة خاركيف

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أعلنت أوكرانيا أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما تحدثت موسكو عن عملية انسحاب وتجميع قوات في إطار إعادة انتشار استراتيجي.
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.
بعد إعلان أوكرانيا "تحرير 30 بلدة واستعادة نحو ألف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف"، بدأ الجيش الروسي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة قالت واشنطن إنها تظهر أن موسكو تدفع "ثمنًا باهظًا".
تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
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