 الحرب في أوكرانيا .. تحقيق إنجازات ميدانية أوكرانية في منطقة خاركيف | DW الأخبار | DW | 11.09.2022

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الحرب في أوكرانيا .. تحقيق إنجازات ميدانية أوكرانية في منطقة خاركيف

أعلنت أوكرانيا أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما تحدثت موسكو عن عملية انسحاب وتجميع قوات في إطار إعادة انتشار استراتيجي.

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أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.

10.09.2022 Destroyed armored vehicles litter the road in Balakliya, Kharkiv region, on September 10, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian forces said on September 10, 2022 they had entered the town of Kupiansk in eastern Ukraine, dislodging Russian troops from a key logistics hub in a lightning counter-offensive that has seen swathes of territory recaptured. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

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KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMER 09: Ukrainian forces patrol after Ukrainian army took control some of the villages in Kharkiv, Ukraine on September 09, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

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بعد إعلان أوكرانيا "تحرير 30 بلدة واستعادة نحو ألف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف"، بدأ الجيش الروسي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة قالت واشنطن إنها تظهر أن موسكو تدفع "ثمنًا باهظًا".

July 14, 2022, Kyiv, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, delivers remarks before presents the Hero of Ukraine medals to members of the armed forces and families of those killed in action at the Mariinsky Palace, July 14, 2022 in Kyiv, Ukraine. (Credit Image: Â© Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

200 يوم على الغزو.. زيلينسكي يعلن "تحرير" المزيد من المناطق 11.09.2022

تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.