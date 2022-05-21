 الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة | DW الأخبار | DW | 01.06.2022

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الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة

قال مكتب الادعاء الأوكراني إنه فتح بالفعل تحقيقات في أكثر من 15 ألف قضية جريمة حرب. وقالت ممثلة الادعاء إيرينا فينيديكتوفا في لاهاي اليوم الثلاثاء إن هناك 80 مشتبها بهم قيد الاحتجاز.

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