الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة

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قال مكتب الادعاء الأوكراني إنه فتح بالفعل تحقيقات في أكثر من 15 ألف قضية جريمة حرب.
وقالت ممثلة الادعاء إيرينا فينيديكتوفا في لاهاي اليوم الثلاثاء إن هناك 80 مشتبها بهم قيد الاحتجاز.
بعد فيديو مثير للجدل يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو في حالة صحية غير جيدة، انتشرت شائعات عن إصابته بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، فماذا يعتقد الأطباء عن صحة بوتين؟
بعد مذبحة بوتشا الأوكرانية، توقفت المحادثات بين المستشار الألماني شولتس والرئيس الروسي بوتين. لكن الوضع تغير اليوم، ربما بمبادرة من شولتس الذي هاتف بوتين وتحدث معه لأكثر من ساعة، وطالبه مجددا بوقف الحرب في أوكرانيا.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
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