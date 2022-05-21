الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة

بعد قطيعة لأسابيع .. شولتس يهاتف بوتين ويطالبه بوقف الحرب في أوكرانيا

بعد مذبحة بوتشا الأوكرانية، توقفت المحادثات بين المستشار الألماني شولتس والرئيس الروسي بوتين. لكن الوضع تغير اليوم، ربما بمبادرة من شولتس الذي هاتف بوتين وتحدث معه لأكثر من ساعة، وطالبه مجددا بوقف الحرب في أوكرانيا.