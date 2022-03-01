الحرب في أوكرانيا تثير مخاوف تايوان

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الغزو الروسي لأوكرانيا يؤجج نيران المخاوف لدى تايوان من احتمال التعرض لهجوم مماثل من الصين التي تعتبر هذه الجزيرة جزء منها.
يثير غزو روسيا لأوكرانيا تساؤلاً أساسياً حول مدى استقرار حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلفة استمرار الحرب مقابل النتائج المرجوة منها. مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية تناولت الأمر بالتحليل.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني سيطر الجيش الروسي على مدينة خيرسون الإقليمية ويحاول الوصول إلى كييف. اليوم أجريت جولة محادثات ثانية بين روسيا وأوكرانيا حيث تم الاتفاق على إقامة ممرات إنسانية حسب مسؤول أوكراني.
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا خان الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب للإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة.
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