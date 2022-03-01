 الحرب في أوكرانيا تثير مخاوف تايوان | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

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الحرب في أوكرانيا تثير مخاوف تايوان

الغزو الروسي لأوكرانيا يؤجج نيران المخاوف لدى تايوان من احتمال التعرض لهجوم مماثل من الصين التي تعتبر هذه الجزيرة جزء منها.

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