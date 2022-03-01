الحرب في أوكرانيا تثير مخاوف تايوان

الحرب في أوكرانيا .. ما تأثيرها على العراق!

منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة، تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه