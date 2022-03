الحرب في أوكرانيا - الفرار أم البقاء؟

Die Hafenstadt Mariupol in der Ostukraine ist ein strategisches Ziel russischer Streitkräfte. Darin hatte der Militärpriester Gennady Muchnienko vor 20 Jahren ein Kinderheim gegründet, in dem 4.000 Kinder aufwuchsen, und der Priester und seine Frau adoptierten in diesen Jahren 35 Kinder. Die Angst vor einem Angriff prorussischer Separatisten oder gar vor einem Krieg mit Russland ist seit Februar 2014 bitter präsent. Nach einer Warnung durch Freunde in der Armee hatte Muchnijenko nur 50 Minuten Zeit, um 200 Kinder und Frauen aus dem Tierheim zu evakuieren der Stadt, und nachdem dies erfolgreich erledigt war, kehrte der Priester in die Stadt zurück, um diejenigen zu unterstützen, die in ihr blieben. Das ukrainische Nachbarland Polen hat in den ersten beiden Kriegswochen eine halbe Million Menschen aufgenommen,und in der polnischen Grenzstadt Przemysl organisieren Freiwillige Betreuung und Unterbringung vor allem von Frauen und Kindern. Hunderte Flüchtlinge kommen täglich zum Bahnhof Przemysl, Züge und Busse kehren sofort mit Männern in die Ukraine zurück, die ihre Heimat mit Waffen verteidigen wollen. Der 30-jährige Ukrainer Andrej Ilyin organisiert friedliche Demonstrationen in Berlin, kümmert sich um die Angelegenheiten der ankommenden Flüchtlinge, arbeitet am Aufbau eines Spendenzentrums und hat im Norden Berlins eine kleine ukrainisch-christliche Gemeinde aufgebaut, deren große Rolle sich in der Anteilnahme manifestiert mit der Gemeinde, deren Zahl durch den in der Ukraine tobenden Krieg rapide zunimmt.Züge und Busse kehren sofort mit Männern in die Ukraine zurück, die ihre Heimat mit Waffen verteidigen wollen. Der 30-jährige Ukrainer Andrej Ilyin organisiert friedliche Demonstrationen in Berlin, kümmert sich um die Angelegenheiten der ankommenden Flüchtlinge, arbeitet am Aufbau eines Spendenzentrums und hat im Norden Berlins eine kleine ukrainisch-christliche Gemeinde aufgebaut, deren große Rolle sich in der Anteilnahme manifestiert mit der Gemeinde, deren Zahl durch den in der Ukraine tobenden Krieg rapide zunimmt.Züge und Busse kehren sofort mit Männern in die Ukraine zurück, die ihre Heimat mit Waffen verteidigen wollen. Der 30-jährige Ukrainer Andrej Ilyin organisiert friedliche Demonstrationen in Berlin, kümmert sich um die Angelegenheiten der ankommenden Flüchtlinge, arbeitet am Aufbau eines Spendenzentrums und hat im Norden Berlins eine kleine ukrainisch-christliche Gemeinde aufgebaut, deren große Rolle sich in der Anteilnahme manifestiert mit der Gemeinde, deren Zahl durch den in der Ukraine tobenden Krieg rapide zunimmt.arbeitet am Aufbau eines Spendenzentrums und hat im Norden Berlins eine kleine ukrainisch-christliche Gemeinde aufgebaut, deren große Rolle sich in der Anteilnahme manifestiert mit der Gemeinde, deren Zahl durch den in der Ukraine tobenden Krieg rapide zunimmt.arbeitet am Aufbau eines Spendenzentrums und hat im Norden Berlins eine kleine ukrainisch-christliche Gemeinde aufgebaut, deren große Rolle sich in der Anteilnahme manifestiert mit der Gemeinde, deren Zahl durch den in der Ukraine tobenden Krieg rapide zunimmt.