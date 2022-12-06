 الحرب في أوكرانيا .. استمرار القصف الروسي لمدينة خيرسون | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

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الحرب في أوكرانيا .. استمرار القصف الروسي لمدينة خيرسون

تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية المدنية في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. وتقول كييف أن روسيا حشدت المزيد من الدبابات في المنطقة.

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