 الحرب في أوكرانيا..واشنطن تحشد مزيدا من الدعم الدولي لكييف | مسائية DW | DW | 27.04.2022

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مسائية DW

الحرب في أوكرانيا..واشنطن تحشد مزيدا من الدعم الدولي لكييف

اجتماع دولي بمشاركة نحو أربعين دولة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لبحث سبل تعزيز القدرات القتالية للقوات الأوكرانية، وبوتين يستقبل غوتيريش.. فمالذي تمخض عن اجتماع رامشتاين؟

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German President Frank-Walter Steinmeier, center, poses with Holocaust survivors fleeing the war in their home land Ukraine, after a meeting at an eldery's home in Berlin, Germany, Monday, April 25, 2022. From left: Alexander Sulkovskiy, Susana Neyman, President Frank-Walter Steinmeier, Lila Vaksman, Swetlana Sabudkina and a representative of the Jewish Claims Conference Ruediger Mahlo. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool)

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أدان الرئيس الألماني شتاينماير بشدة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتبرير الذي قدمه الرئيس الروسي بوتين لها، وذلك خلال اجتماعه مع يهود أوكرانيين نجوا من الهولوكوست وفروا مؤخراً من غزو روسيا لأوكرانيا إلى برلين.

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ARCHIV - Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard feuert am 06.10.2010 auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger Flugabwehrrakete ab. Brasilien will zur Sicherung der anstehenden Sportgroßereignisse und des Papst-Besuches von Deutschland 34 gebrauchte Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ «Gepard 1A2» kaufen. Foto: Carsten Rehder dpa (zu dpa Medien: Brasilien kauft 34 deutsche Flugabwehrkanonenpanzer vom 12.04.2013) +++ dpa-Bildfunk +++

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بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وتعرضها على إثر ذلك لانتقادات داخلية وخارجية، قررت الحكومة الألمانية الموافقة على تسليم دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا، كما تعمل على تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا.