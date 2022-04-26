الحرب في أوكرانيا..واشنطن تحشد مزيدا من الدعم الدولي لكييف

برلين تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وتعرضها على إثر ذلك لانتقادات داخلية وخارجية، قررت الحكومة الألمانية الموافقة على تسليم دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا، كما تعمل على تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا.