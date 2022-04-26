الحرب في أوكرانيا..واشنطن تحشد مزيدا من الدعم الدولي لكييف

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اجتماع دولي بمشاركة نحو أربعين دولة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لبحث سبل تعزيز القدرات القتالية للقوات الأوكرانية، وبوتين يستقبل غوتيريش.. فمالذي تمخض عن اجتماع رامشتاين؟
دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".
أدان الرئيس الألماني شتاينماير بشدة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتبرير الذي قدمه الرئيس الروسي بوتين لها، وذلك خلال اجتماعه مع يهود أوكرانيين نجوا من الهولوكوست وفروا مؤخراً من غزو روسيا لأوكرانيا إلى برلين.
أعلنت واشنطن عقد اجتماع في ألمانيا مع حلفائها في الناتو ودول أخرى لمناقشة الاحتياجات الأمنية والعسكرية لكييف، مؤكداة أن الاجتماع لن يعقد برعاية الناتو. من جهة أخرى حذر المصرف المركزي الألماني من حظر فوري للغاز الروسي.
بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وتعرضها على إثر ذلك لانتقادات داخلية وخارجية، قررت الحكومة الألمانية الموافقة على تسليم دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا، كما تعمل على تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا.
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