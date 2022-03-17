الحرب في أوكرانيا...هل يصبح الناتو أكثر "حضورا"؟

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الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تجتمع في بروكسل، والحلف "ينشط" الدفاعات النووية والكيماوية على الجهة الشرقية من حدوده، وبايدن يتعهد بالرد في حال استخدم الروس أسلحة كيماوية في غزوهم لأوكرانيا. فهل تمهد قرارات اليوم لصدام بين الناتو وروسيا؟
اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالسعي إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي. بايدن أبدى تأييده لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وأكد على أن إدراته تدرس خطط الرد على روسيا إن هي استعملت أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.
خلال زيارته لأوروبا يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر حث الأوربيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
قررت روسيا فرض حظر على دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين وذلك في رد من جانبها على العقوبات الأمريكية. يأتي هذا وسط مخاوف أممية من استخدام أسلحة كيماوية من قبل موسكو بحق المدنيين الأوكران.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيتوجه إلى أوروبا، الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع استثنائي وإظهار الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وكان الناتو قد دعا إلى عقد قمة استثنائية في بروكسل لمناقشة تطورات الحرب وتعزيز ردع التحالف.
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