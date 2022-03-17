مسائية DW

الحرب في أوكرانيا...هل يصبح الناتو أكثر "حضورا"؟

الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تجتمع في بروكسل، والحلف "ينشط" الدفاعات النووية والكيماوية على الجهة الشرقية من حدوده، وبايدن يتعهد بالرد في حال استخدم الروس أسلحة كيماوية في غزوهم لأوكرانيا. فهل تمهد قرارات اليوم لصدام بين الناتو وروسيا؟