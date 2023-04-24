الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟

كييف تؤكد مواصلة سيطرتها على طريق حيوي مؤد لباخموت

أكد الجيش الأوكراني مواصلة سيطرته على طريق إمداد حيوي مؤد لباخموت مقرا بـ"صعوبة" الوضع في المدينة المحاصرة، معتبرا أن روسيا لن تتمكن من قطع خطوط الإمدادات الأوكرانية وذلك غداة تهديد رئيس مجموعة فاغنر بالانسحاب من باخموت.