 الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟ | مسائية DW | DW | 01.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟

أوكرانيا تعلن قرب انتهاء استعداداتها لهجوم الربيع، وروسيا تحفر خنادق "عملاقة" داخل حدودها وعلى طول الجبهات في داخل أوكرانيا. ورئيس فاغنر يحذر من مأساة ستحل بالقوات الروسية إن وقع هجوم أوكراني كبير. فهل بدأت قبضة روسيا في أوكرانيا تتراخى؟

المزيد من المركز الإعلامي

DONETSK OBLAST, UKRAINE - APRIL 22: Ukrainian soldiers of the 24th Separate Assault Battalion named Aidar, also known as the Aidar Battalion, unload ammunition from a military truck near the frontline in the direction of Bakhmut, Ukraine on April 22, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي. 24.04.2023

القوات الروسية تهاجم باخموت بالمدفعية الثقيلة والمعارك مستمرة فيها

القوات الروسية تهاجم باخموت بالمدفعية الثقيلة والمعارك مستمرة فيها 18.04.2023

تحولت معركة باخموت إلى إحدى أكثر المعارك دموية منذ أربعة عشر شهرًا، إذ دُمِّرت المدينة بالكامل تقريبًا.

روسيا تقول إنها استولت على أحياء جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية 23.04.2023

معارك باخموت، أي أثر لها على مسار الحرب في أوكرانيا؟

معارك باخموت، أي أثر لها على مسار الحرب في أوكرانيا؟ 30.03.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW: بعد الإعلان النووي لواشنطن وسيول.. كيف ردت موسكو وبكين؟

مسائيةDW: بعد "الإعلان النووي" لواشنطن وسيول.. كيف ردت موسكو وبكين؟ 29.04.2023

مسائيةDW: هدن هشة ورفض للحوار.. ما مآلات معارك الخرطوم ودارفور؟

مسائيةDW: هدن هشة ورفض للحوار.. ما مآلات معارك الخرطوم ودارفور؟ 29.04.2023

الذهب الأبيض.. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم

"الذهب الأبيض".. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم 28.04.2023

وعكة أردوغان.. كيف تؤثر على حملته الانتخابية؟

"وعكة" أردوغان.. كيف تؤثر على حملته الانتخابية؟ 28.04.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا...جماعة يمينية متطرفة؟

مسائيةDW: شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا...جماعة يمينية متطرفة؟ 27.04.2023

مسائيةDW: صراع السلطة في السودان...هل عمت الفوضى الخرطوم؟

مسائيةDW: صراع السلطة" في السودان...هل عمت الفوضى الخرطوم؟" 27.04.2023

وساطات إقليمية ودولية متواصلة لإيجاد مخرج لأزمة السودان

وساطات إقليمية ودولية متواصلة لإيجاد مخرج لأزمة السودان 25.04.2023

مسائيةDW: الوعود الانتخابية لأردوغان والمعارضة.. كيف يراها الأتراك؟

مسائيةDW: الوعود الانتخابية لأردوغان والمعارضة.. كيف يراها الأتراك؟ 24.04.2023

اقرأ أيضا

23/04/2023**Ukrainian service members from a 3rd separate assault brigade of the Armed Forces of Ukraine, fire a howitzer D30 at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the city of Bakhmut, Ukraine April 23, 2023. REUTERS/Sofiia Gatilova

أوكرانيا تعلن صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاث اتجاهات 01.05.2023

أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

26/04/2023 **Smoke rises from a building in Bakhmut, the site of the heaviest battles with the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, April 26, 2023. (AP Photo/Libkos)

كييف تؤكد مواصلة سيطرتها على طريق حيوي مؤد لباخموت 30.04.2023

أكد الجيش الأوكراني مواصلة سيطرته على طريق إمداد حيوي مؤد لباخموت مقرا بـ"صعوبة" الوضع في المدينة المحاصرة، معتبرا أن روسيا لن تتمكن من قطع خطوط الإمدادات الأوكرانية وذلك غداة تهديد رئيس مجموعة فاغنر بالانسحاب من باخموت.

ARCHIV - 24.12.2022, Russland, St. Petersburg: Der Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nimmt an der Beerdigung eines Kämpfers der Wagner-Gruppe, der während des Kriegs in der Ukraine ums Leben kam, auf einem Friedhof außerhalb von St. Petersburg teil. Die Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner und von Regierungstruppen in Mali sollen nach dem Willen unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten untersucht werden. (zu dpa «UN-Experten: Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Gruppe prüfen») Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رئيس مرتزقة "فاغنر" يشتكي من خسائر فادحة ويهدد بالانسحاب من باخموت 29.04.2023

هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظراً لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في القرم بعد هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 24, 2023: A Wagner Group soldier guards an area outside apartment blocks in the city of Artyomovsk (Bakhmut) damaged in a shelling attack. Artyomovsk is located in the Kiev-controlled part of the Donetsk People's Republic. Battles for the city continue. Valentin Sprinchak/TASS]

مجموعة "فاغنر" الروسية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 14.04.2023

المجلس الأوروبي يدرج مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" في قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وذلك بعد ادراج كيانات وأفراد مرتبطين بالمجموعة في وقت سابق.