الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟

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أوكرانيا تعلن قرب انتهاء استعداداتها لهجوم الربيع، وروسيا تحفر خنادق "عملاقة" داخل حدودها وعلى طول الجبهات في داخل أوكرانيا. ورئيس فاغنر يحذر من مأساة ستحل بالقوات الروسية إن وقع هجوم أوكراني كبير. فهل بدأت قبضة روسيا في أوكرانيا تتراخى؟
أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
أكد الجيش الأوكراني مواصلة سيطرته على طريق إمداد حيوي مؤد لباخموت مقرا بـ"صعوبة" الوضع في المدينة المحاصرة، معتبرا أن روسيا لن تتمكن من قطع خطوط الإمدادات الأوكرانية وذلك غداة تهديد رئيس مجموعة فاغنر بالانسحاب من باخموت.
هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظراً لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في القرم بعد هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة.
المجلس الأوروبي يدرج مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" في قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وذلك بعد ادراج كيانات وأفراد مرتبطين بالمجموعة في وقت سابق.
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