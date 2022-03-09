الحرب على الغاز

أزمة الطاقة في أوروبا .. هل يحل الغاز المسال مشكلة الغاز الروسي؟

هل يمكن أن يساعد الغاز المسال أوروبا في مواجهة أزمة الغاز؟ يأتي ذلك مع انخفاض احتياطيات الغاز في القارة إلى أدنى مستوى له منذ سنوات وتصاعد التوتر مع روسيا، التي قد توقف تزويد أوروبا بالغاز جراء الأزمة في شرق أوكرانيا.