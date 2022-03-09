 الحرب على الغاز | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2022

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صنع في ألمانيا

الحرب على الغاز

حرب الغاز: تعمل روسيا على تجميد خط أنابيب يامال لتمديد الغاز عبر بولندا، لتُلحق الضرر بأوكرانيا. يُزعم أن خط الأنابيب معطل ولهذا لم يعد يصل الغاز إلى الحدود البولندية الألمانية، وهو ما يضر الشركات المحلية هناك.

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