 الحرب العالمية الثانية - البحث عن جنود مفقودين | تقارير جديدة | DW | 08.11.2023

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تقارير جديدة

الحرب العالمية الثانية - البحث عن جنود مفقودين

البحث عن جنود سقطوا في الحرب العالمية الثانية مستمر، وهناك أكثر من 35 ألف استفسار تتلقاه الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب سنويا. وغالبًا ما يُحرك عجلة البحث العثور صدفة على رفات ما.

Doku | Verscharrt, entdeckt und heimgekehrt - Auf der Suche nach vermissten Soldaten

Doku | Verscharrt, entdeckt und heimgekehrt - Auf der Suche nach vermissten Soldaten

 

لم تتوقع إدلا سي أن تحصل على ما قد يدل على شقيقها مرة أخرى. كان يكبرها بعشر سنوات، وقتل عام 1945 وأصبح أسطورة بنظر أخته الصغيرة. والآن، وهي تبلغ من العمر 86 عامًا، تحمل في يدها طبعة الختم الذي يُعتقد أنه كان معه عند وفاته. فجأة، عادت الصورة الوحيدة المتبقية لديها إلى الحياة، وأصبحت اللحظات القليلة المشتركة في حياتها معه ملموسة.

 

 

Doku | Verscharrt, entdeckt und heimgekehrt - Auf der Suche nach vermissten Soldaten

 

أوليفر برايتهاوبت وكاترين كرابس، من الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب، يعملان من أجل لحظات كهذه، فهي التي تعطي قيمة لجهودهما. يتلقى موظفو الرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب 35 ألف استفسار كل عام من أشخاص، يريدون توضيح مصير ذويهم المفقودين.

 

 

Doku | Verscharrt, entdeckt und heimgekehrt - Auf der Suche nach vermissten Soldaten

 

غالبًا ما يبدأ الأمر بالعثور على أشياء صغيرة تبدو غير مهمة كصورة، أو رسالة، أو إعلان وفاة، أو بطاقة الهوية المعدنية. وأحياناً يصادف أن يعثر عمّال بناء على بقايا عظام أثناء الحفر، فيقوم موظفو الرابطة الشعبية بانتشالها بحرص وإجلال.

 

 

 

Doku | Verscharrt, entdeckt und heimgekehrt - Auf der Suche nach vermissten Soldaten

لا يعرف أوليفر برايتهاوبت وفريقه إلى أين ستقودهم الاكتشافات. غالبًا ما يستغرق الأمر سنوات قبل أن ينجحوا في التحقق من هوية المُتوفي، ووضع اسم على شاهد القبر، ويُصبح للعائلة مكان للذكرى.
يعتني فريق أوليفر برايتهاوبت بقتلى الحرب - بغض النظر عن الحرب التي سقطوا فيها، وبغض النظر عن رتبهم وأسمائهم، والذنوب التي ارتكبوها. إنهم يحاولون تجميع قطع اللغز الصغيرة، لتكتمل الصورة، أما مصيرهم فهو ذكرى وعظة بعدم الخوض في حرب مُجددا.
 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 14:00 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:03 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 20:30 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 08:00 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 08:30 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 02:30 UTC
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:30 UTC

 

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