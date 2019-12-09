 الحرب العالمية الأولى ـ التعايش الديني في خندق واحد | سياسة واقتصاد | DW | 16.12.2019

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سياسة واقتصاد

الحرب العالمية الأولى ـ التعايش الديني في خندق واحد

مئات آلاف الجنود من المسلمين واليهود والهندوس قاتلوا في الحرب العالمية الأولى لصالح الحلفاء، لكن لا يعرف عنهم الكثير. البلجيكي لوك بيريي يريد تغيير هذا الوضع.

Muslime 1. Weltkrieg (DW/D. Crossland)

إنه تقليد يعود لعقود من الزمن: في بلدة إيبرس (Ypern) الصغيرة في غرب بلجيكا يتم منذ 1928 في كل مساء عند الساعة الثامنة وقف حركة المرور بالقرب من النصب التذكاريMenenpoort ، فقوس الشرف المثير للإعجاب في شرق المدينة تم تكريسه للجنود الذين سقطوا في معارك الحرب العالمية الأولى في صفوف الحلفاء. وفيما بعد تنشد أغنية Last Post  وهي أغنية بوق عسكرية يتم عزفها بالأساس في بريطانيا ودول الكومنويلث لإحياء ذكرى جنود الكومنويلث الذين سقطوا في الحرب. وعلى جدران قوس الشرف تم نحت أسماء الجنود الـ 54.607 الذين سقطوا حتى أغسطس 1917 وظلوا بدون قبور عقب المعارك حول بلدة إيبرس. وكان من بين هؤلاء القتلى المئات من المسلمين.

تضامن كبير بين الأديان

وبالرغم من أن 2.5 مليون من المسلمين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى لصالح بريطانيا وفرنسا وروسيا فالقليل عنهم معروف. لوك فيريي يريد تغيير هذا الوضع. فهذا البلجيكي أنشأ في 2012 جمعية "الأبطال المنسيون 14 ـ 19" بعدما عثر على يوميات جده من الحرب العالمية الأولى: " تفاجأت بالاحترام الكبير الذي كان يكنه لرفاقه في السلاح المسلمين"، كما يقول فيريي في حديث مع DW. هدف الجمعية هو الكشف عن دور وحجم المسلمين من المستعمرات السابقة، الذين قاتلوا في صفوف الحلفاء، وابراز مدى الوفاء الذي كان سائدا بين الجنود من مختلف الديانات خلال الحرب، حسب تعبيره.

في كل يوم في الساعة الثامنة يتم إحياء ذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى في إيبرس

في كل يوم في الساعة الثامنة يتم إحياء ذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى في إيبرس

 

ومع مرور الوقت عثر لوك فيريي ورفاقه على يوميات تشد القلب لجنود مسلمين ومسيحيين ويهود قاتلوا جنبا إلى جنب واحترموا عادات وتقاليد الآخر، وذلك "رغم الظروف الرهيبة التي سادت داخل خنادق ساحات المعارك. وقساوسة وحاخامات وأئمة بذلوا جهودا كبيرة لتعلم العربية والعبرية والانجليزية والفرنسية أو لتأدية طقوس الدفن على الجبهة".

منقذ في الضرورة

وحجم قوام الوحدات من الديانات المختلفة من وجهة نظر عسكرية تبين عندما دخل الجنود الألمان في أغسطس 1914 فرنسا. وحشد الفرنسيون بسرعة جنودا من الجزائر والمغرب وتونس. أما البريطانيون فقد جلبوا وحدات من كافة منطقة الكومنويلث ـ بما في ذلك الهند. وكان بينهم مسلمون وسيخ وهندوس. وفي المقدمة المسلمون الذين شكلوا ربع الوحدات وكانوا منخرطين منذ البداية في المعارك. وأثناء المعركة الأولى حول إيبرس التي استمرت من الـ 20 أكتوبر حتى الـ 18 نوفمبر 1914 وصلوا في الوقت المناسب لدعم الوحدات البريطانية المنهكة. وانطلاقا من هذا التوقيت على أبعد تقدير اعتُبر الجنود الهنود بقبعاتهم وببدلاتهم الملونة أبطالا ومنقذين للجيش البريطاني. وعلاوة على هذا بذل الضباط الجهد لتزويد الوحدات بالطعام حسب شعائر الأكل الدينية. وحتى في الأسر الألماني كان مرحبا بهم. وفي محاولة لجلب السجناء المسلمين إلى جانبهم تم في معسكر اعتقال في بلدة فونسدورف (Wünsdorf ) بالقرب من برلين تشييد أول مسجد.

التعلم من الماضي

وفي الجانب الآخر كانت السلبيات: ففي وطنهم الهند الذي كان يسعى إلى الاستقلال عن بريطانيا كان أولئك الرجال يُعتبرون خونة للقضية الهندية. ويضاف إلى ذلك ويلات الحرب المدمرة، فالجنود الهنود لم يكونوا مستعدين لمواجهة جحيم القذائف والمسدسات الرشاشة والغازات السامة، لذلك فقد منهم حوالي 74 الفا حياتهم في الحرب.

 

مقابر جنود هنود بالقرب من إيبرس

مقابر جنود هنود بالقرب من إيبرس

العواقب لمآسي الحرب مازالت ماثلة للعيان حتى يومنا هذا على طول الجبهة الغربية السابقة للحرب العالمية الأولى. والجبهة كانت تمتد على طول 750 كيلومترا من بحر الشمال إلى الحدود السويسرية. وفي غالبية مقابر الجنود الموجودة على طول هذا الخط، يمكن التعرف على قبور المسلمين. وهذا الوضوح في الرؤية يتحول أحيانا إلى شؤم: ففي أكبر مقبرة للجنود في فرنسا Notre Dame de Lorette توجد مقابر 576 جنديا مسلما قبروا في اتجاه مكة. وفي العقود السابقة تعرضت مرارا لتدنيس من قبل معادين للمسلمين.

إن لوك فيريي مقتنع من أن عمله ذا فاعلية ضد الأحكام المسبقة، ودحض وجهات نظر أولائك الذين يدعون بأن "الغرب" و "الاسلام" لا يتوافقان. "ما اكتشفناه هو العكس". وهو يتساءل:" إذا تعايش جنود من مختلف الديانات حينها تحت ظروف رهيبة في الخنادق وساحات المعركة ودعموا بعضهم البعض، فما الذي يمنعنا اليوم من فعل ذلك؟".

ديفيد كروسلاند/ م.أ.م

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    الحرب العالمية الأولى

    نقدم لكم بعض الصور الملونة النادرة التي صورت بتقنية الأوتوكروم، والتي تتحدث عن قصص الحرب. الحرب بدأت في سنة 1914 بين قوات الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا) ودول المركز (ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية) وانتهت في سنة 1918 بهزيمة دول المركز.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

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    صدر حديثا كتاب " الحرب العالمية الأولى بالألوان" الذي تضمن أكثر من 320 صورة ملونة جمعت من أرشيف الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وتم تصويرها عبر تقنية الأوتوكروم، كما مع صورة احتفال الحلفاء بالنصر عند قوس النصر بباريس في سنة 1919.

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    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

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    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

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    مدفعية فرنسية في مدينة فردان. تغطية المصور الصحفي للحروب بدأت أيضا مع الحرب العالمية الأولى. في سنة 1916 كان لدى الجيش الألماني القيصري أكثر من 400 مصورا صحفيا. إحدى مشاكل التصوير بهذه الطريقة القديمة كانت إرغام الناس المراد تصويرهم بالوقوف طويلا أو التحرك بصورة بطيئة أمام عدسة الكاميرا لأن عملية التصوير تحتاج لوقت طويل.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور لأغراض دعائية وإنسانية

    هذه الصورة صورت بطلب من المنظمة الأمريكية لدعم وإحياء فرنسا المنكوبة في سنة 1918 وتظهر مستودعات الأسلحة الفرنسية. المنظمة الأمريكية استعملت تقنية التصوير بالأوتوكروم في إعلاناتها للمساعدة وللتبرع لضحايا الحرب.

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    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

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    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

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    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

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  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

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    الكاتب: سارة هوفمان / زمن البدري


 

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