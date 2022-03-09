الحرب السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا .. أي دور تلعبه الهجمات السيبرانية؟

الحرب السيبرانية جزء من الحرب الهجينة ويمكن أن يكون لها تأثير في الحرب الفعلية على الأرض. فتعطيل أو اختراق بيانات وزارات الدفاع قد يغير شيئا من الحرب، لكن نشر المعلومات الكاذبة قد يكون تأثيره أعظم بحسب خبراء.