الحرب السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا

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المعركة من أجل أوكرانيا لا يتم خوضها عسكرياً فحسب، وإنما رقمياً أيضاً.
الحرب السيبرانية جزء من الحرب الهجينة ويمكن أن يكون لها تأثير في الحرب الفعلية على الأرض. فتعطيل أو اختراق بيانات وزارات الدفاع قد يغير شيئا من الحرب، لكن نشر المعلومات الكاذبة قد يكون تأثيره أعظم بحسب خبراء.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، شدد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي على أن حل النزاع بأوكرانيا يجب ان يكون عبر مفاوضات بين موسكو وكييف. بدورها صعدت أوكرانيا ضغطها على ألمانيا للموافقة على وقف واردات الطاقة من روسيا.
لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟
محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.
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