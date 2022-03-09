 الحرب السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

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الحرب السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا

المعركة من أجل أوكرانيا لا يتم خوضها عسكرياً فحسب، وإنما رقمياً أيضاً.

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