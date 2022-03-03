 الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد الأشد فقراً في شمال غرب سوريا بالمجاعة | DW الأخبار | DW | 29.03.2022

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الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد الأشد فقراً في شمال غرب سوريا بالمجاعة

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قررت تركيا منع تصدير 22 من المواد الغذائية الأساسية مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال غرب سوريا

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