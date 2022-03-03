الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد الأشد فقراً في شمال غرب سوريا بالمجاعة

السوريون في ألمانيا يشعرون بمأساة الأوكرانيين ويتضامنون معهم

حرب روسيا في أوكرانيا تذكر شابيين سوريين يعيشان في ألمانيا، بما جرى في بلدهما قبل أحد عشر عاما، حيث هناك تشابه كبير بين مأساة البلدين. وهما يشاركان الآن في نشاطات ضد الحرب تضامنا مع الأوكرانيين.