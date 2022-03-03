الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد الأشد فقراً في شمال غرب سوريا بالمجاعة

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بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قررت تركيا منع تصدير 22 من المواد الغذائية الأساسية مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال غرب سوريا
يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
حرب روسيا في أوكرانيا تذكر شابيين سوريين يعيشان في ألمانيا، بما جرى في بلدهما قبل أحد عشر عاما، حيث هناك تشابه كبير بين مأساة البلدين. وهما يشاركان الآن في نشاطات ضد الحرب تضامنا مع الأوكرانيين.
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