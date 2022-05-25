الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي

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الحرب في أوكرانيا لم تغب عن مهرجان "كان" السينمائي الشهير، حيث عُرض الفيلم الأوكراني Butterfly Vision أو "رؤية فراشة"، الذي تم تصويره في دونباس قبل الغزو الروسي.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".
رغم غياب الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان، إلا أن الأفلام العربية سجلت حضورا مميزا في مسابقات أخرى، كيف يبدو الحضور العربي على صعيد الأفلام ومدى مشاركة السينمائيين العرب؟
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