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الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي

الحرب في أوكرانيا لم تغب عن مهرجان "كان" السينمائي الشهير، حيث عُرض الفيلم الأوكراني Butterfly Vision أو "رؤية فراشة"، الذي تم تصويره في دونباس قبل الغزو الروسي.