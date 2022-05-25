 الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي

الحرب في أوكرانيا لم تغب عن مهرجان "كان" السينمائي الشهير، حيث عُرض الفيلم الأوكراني Butterfly Vision أو "رؤية فراشة"، الذي تم تصويره في دونباس قبل الغزو الروسي.

مشاهدة الفيديو 01:46

المزيد من المركز الإعلامي

تلقي الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على مهرجان كان، وتثير نقاشًا حادا وسط المشاركين.

الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على فعاليات مهرجان "كان" 25.05.2022

Frankreich Plakate in Unterstützung zur Ukraine am Palais des Festivals in Cannes

شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي 17.05.2022

في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر روسيا الكثير من النخبة الثقافية لمعارضتهم الحرب.

لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين 09.05.2022

عوامل ساهمت في تضييق الفارق بين ماكرون وأقرب منافسيه

عوامل ساهمت في تقليص الفارق بين ماكرون ولوبين 10.04.2022

المزيد DW الأخبار

مقتل 19 طفلا في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية والجاني مراهق لم تعرف دوافعه.

حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية 26.05.2022

تسود مخاوف لدى الأتراك لغياب السياح من روسيا وأوكرانيا بسبب تداعيات الحرب القائمة. وتتوقع مدينة أنطاليا تراجع عددهم.

تركيا .. مخاوف من تراجع عدد السياح الروس والأوكران 26.05.2022

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة وتحاصر بعض المدن الأوكرانية

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة 26.05.2022

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ينهي أعماله وسط تحذيرات من حدوث أسوأ أزمة غذاء في العالم منذ عقود.

المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب 26.05.2022

اقرأ أيضا

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

تحليل: هل تكون ليبيا حقلا مبكرا لتداعيات حرب أوكرانيا؟ 26.05.2022

فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟

epa05027269 An Afghan civil society activist lights candles to pray for the victims of the 13 November Paris attacks in Kabul, Afghanistan, 15 November 2015. At least 132 people were killed and some 350 injured in the terror attacks which targeted the Bataclan concert hall, the Stade de France national sports stadium, and several restaurants and bars in the French capital. Authorities believe that three coordinated teams of terrorists armed with rifles and explosive vests carried out the attacks, which the Islamic State (IS) extremist group has claimed responsibility for. EPA/JAWAD JALALI ++

هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟ 24.05.2022

على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is seen on a screen as addresses the audience from Kyiv during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Monday, May 23, 2022. Ukraine's president said Wednesday, May 25, 2022 that Russia must pull back to its pre-war positions as a first step before diplomatic talks, a negotiating line that Moscow is unlikely to agree to anytime soon. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

زيلينسكي ردّاً على كيسنجر: نحن لسنا في عام 1938 26.05.2022

غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".

Signage above the entrance to the Palais des Festivals as seen during preparations for the 75th international film festival, Cannes, southern France, Monday, May 16, 2022. The Cannes film festival runs from May 17 until May 28. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

مهرجان كان.. حضور عربي مميز، لكن بلا تنافس على"السعفة الذهبية" 20.05.2022

رغم غياب الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان، إلا أن الأفلام العربية سجلت حضورا مميزا في مسابقات أخرى، كيف يبدو الحضور العربي على صعيد الأفلام ومدى مشاركة السينمائيين العرب؟