 الحراك الشعبي في لبنان ـ مخاوف من الانزلاق نحو المجهول | سياسة واقتصاد | DW | 17.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الحراك الشعبي في لبنان ـ مخاوف من الانزلاق نحو المجهول

مخاوف كثيرة تتهدد حراك الشارع اللبناني قد تستغلها أطراف محلية ودولية لإفشال حراك نجح في أن يكون سلمياً حتى الآن، رافعاً شعارات وطنية ومبتعداً عن الطائفية. فما هي تلك المخاوف وكيف يمكن تخطيها؟

حوادث اعتداءات على المتظاهرين في لبنان أثارت المخاوف من الجنوح نحو العنف

الحر اك الشعبي في لبنان يصر على تمسكه بالسلمية

يشهد لبنان منذ شهرين حراكاً شعبياً غير مسبوق وسط موجة احتجاجات كبيرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء وسط غضب واتهامات للحكومة بالاخفاق في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون في الشارع، مطالبين بتنحي الطبقة السياسية مجتمعة، ويحملون عليها فسادها وعجزها عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة، فيما لاتزال تلك  الطبقة السياسية مختلفة فيما بينها على تسمية رئيس للحكومة دون وجود حلول  لكيفية حلحلة الأزمتين السياسية والاقتصادية.

شارع لبناني..أم شوارع لبنانية؟

مختارات

الجهود ماتزال متواصلة في لبنان لتعيين شخصية تتكفل بتشكيل حكومة جديدة. وهناك أصوات عدة ترشح سعد الحريري من جديد لتولي هذه المهمة، حسبما أعلن سمير الخطيب، الذي انسحب الأحد من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية. (08.12.2019)

وسط فشل الحلول الدبلوماسية بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوتر بينهما في 2019 بسبب البرنامج النووي، أبدى مراقبون قلقهم من أن يخرج الصراع عن السيطرة وسط توسع مسرح العمليات وحرب الظل بين تل أبيب وطهران. لكن هل يمكن تفادي ذلك؟ (17.12.2019)

ولعل أكثر ما يلقي بظلال الخوف على المشهد اللبناني هو حدوث حالة انقسام في الشارع. فحتى الآن لم يظهر للحراك قيادة موحدة واضحة يمكنها أن تفاوض السلطة الحالية على مطالب محددة. صحيح هناك عدد من الخطوط العريضة حدث عليها توافق لدى قطاع عريض من اللبنانيين، لكن دون وجود قيادة حقيقية للحراك.

وترى الدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية أنه لا توجد مطالب موحدة لدى المتظاهرين في الشارع اللبناني، "والحقيقة أنه ليس شارع واحد وإنما شوارع متعددة، وهذا ما يصعب الاتفاق على رؤية موحدة لما يمكن أن تكون عليه الأمور في لبنان مستقبلاً"، مضيفة في مقابلة مع DW عربية أن "عدم وجود قيادة موحدة يجعل من الصعب تحقيق أي مطالب حقيقية، إضافة إلى وجود التمويل الخارجي والتدخلات الخارجية والتي تجعل الممول يملي شروطه ويفرض أجندته ما يعقد الأمور أكثر".

تتفق مريم قصار القيادية بجمعية "وردة بطرس” والناشطة بالحراك اللبناني مع فكرة صعوبة توحيد الشارع تحت قيادة واحدة. وتضيف قصار في حوار مع DW عربية أن "سبب الصعوبة هو أن الشارع متنوع للغاية لكن ما يمكن عمله حالياً هو توحيد المطالب وهو أمر متفق عليه إلى حد كبير".

مطالب متفق عليها؟

من العوامل المثيرة للقلق أيضاً في أي حراك شعبي عدم وضوح الرؤية أو المطالب، خاصة إن كان الحراك قد وقع كردة فعل دون تنسيق مسبق بين المشاركين فيه. لكن هل تخطى الشارع اللبناني هذه المرحلة؟.

يتمسّك المتظاهرون بتشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط (تكنوقراط)، لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور. ويتهم المتظاهرون السلطة بالسعي إلى الالتفاف على مطلبهم هذا بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين بعيداً عن الوجوه السياسية التقليدية، وهو مطلب يأتي ضمن جملة من المطالب الأخرى.

وتقول مريم قصار الناشطة بالحراك اللبناني إن الشارع في أغلبه متفق على عدة مطالب مثل وجود حكومة ليست مرتبطة بأطراف الحكم الحالي، وأن تكون حيادية وليس بالضرورة أن يكون عدد الوزراء فيها كبيراً، بل يمكن الاكتفاء بعدد قليل يحقق المطلوب من إقرار القانون الانتخابي وفتح ملفات الفساد واستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين.

ومن بين المطالب أيضاً بحسب ما قالت قصار- إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية بدلاً من القوانين المتعددة لكل طائفة والتي تعمق الفرقة بين اللبنانيين، حسب قولها. وحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها وقانون للانتخابات يجعل لبنان كله دائرة واحدة ويخرجه من دائرة الطائفية. وتتساءل الناشطة اللبنانية قائلة: "كيف يكون لدينا 128 نائبا و 33 وزيرا، وكل هؤلاء لا يستطيعون الاتفاق ويريدون من عدة ملايين -الشعب- الاتفاق؟ هل هذا منطقي؟"

ورفض المتظاهرون إعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة قائلين إنه "إعادة انتاج للحكومة ذاتها وفق المنظومة السياسية القديمة". لكن وحتى إن توافقت القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة فلا يعني ذلك أن ولادتها ستكون سهلة، إذ غالباً ما تستغرق هذه العملية في لبنان أشهراً عدة جراء الخلاف على تقاسم الحصص.

وفيما يصرّ الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط (تكنوقراط)، أعلن حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي، منبهاً في الوقت ذاته الى أنّ "عملية التأليف لن تكون سهلة". وأعلنت الرئاسة اللبنانية (الاثنين 16 ديسمبر) أن الرئيس ميشال عون أرجأ الاستشارات النيابية، المعنية بتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة، إلى الخميس القادم.

 

ووفقا  للدستور اللبناني ، يتعين على الرئيس التشاور مع الكتل البرلمانية قبل أن يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة. كما ينص الدستور أيضًا على أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا، ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا.

مخاوف من الانزلاق نحو حرب أهلية

كلما ذكر لبنان قفز الى الذهن شبح الحرب الأهلية التي مر بها والتي مزقت البلاد ودمرت الاقتصاد الذي لم ينجح الى اليوم في التعافي من اثر تلك الحرب.

وبالأمس أصيب عشرات الأشخاص، في مواجهات عنيفة اندلعت بين مناصري حزب الله وحركة أمل والقوى الأمنية في وسط بيروت على خلفية فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يُعرف تاريخ تصويره، يظهر شاباً، قيل إنه خارج البلاد ويتحدر من مدينة طرابلس، يتوجه بالإهانات لمقدسات الشيعة.

وقال محتجون إن العنف تم تنفيذه "من قبل متسللين ينتمون إلى الجماعتين الشيعيتين، حزب الله وحركة أمل".

وبصرف النظر عن مدى صحة هذه الاتهامات من عدمها، فهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون من حزب الله وحركة أمل ساحات التظاهر، التي تكون خالية ليلاً من المتظاهرين. وحذّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الإنجرار إلى ما صفوه بـ"الفتنة"، معتبرين أن وقوعها يخدم الطبقة السياسية فقط واستهداف ساحات التظاهر.

 

ولا تعتقد دكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية أن الأمور يمكن أن تتطور إلى حرب أهلية ، "لكن الأمر عموماً لا يخلو من بعض الفوضى المنضبطة لأن مقومات قيام حرب اهلية غير متوافرة في الحالة اللبنانية الحالية كما أن ميزان القوى في لبنان ليس متكافئا على وجه الإطلاق".

وترى مريم قصار الناشطة بالحراك اللبناني أن ما حدث بالأمس من احتكاكات بعد 60 يوماً من التظاهرات ولم يتسع ولم يستمر وكان في إطار ضيق للغاية هو أمر له دلالة على فشل محاولات خلق الخلاف والفرقة في الشارع اللبناني.

كلمات مريم قصار أكد عليها  مغردون وناشطون لبنانيون نشروا فيديوهات وأطلقوا وسم #لا_للفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي يرفضون فيها تقسيم اللبيانيين من جديد بعد أن اتحدوا تحت مطالب وطنية:

وتوضح قصار قائلة: ما حدث كان ردة فعل على فيديو مسيء وعدم اتساع نطاق هذه المصادمات هو دليل على أن الشعب اللبناني بفهم جيداً ما يراد أن يحاك له وأن وعيه مرتفع، مشيرة إلى أن "التفاف الناس حول مطالب وطنية جعلهم ينزعون عن أنفسهم ثوب الطائفية ويغيرون من أولوياتهم، ولو أن ما يفعله من يريدون إفشال الحراك سينجح لكان قد نجح منذ شهرين وليس الآن".

عماد حسن

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


مختارات

في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

يشهد لبنان منذ عقود أزمة سياسية واقتصادية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر للمطالبة بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة". ويلعب التشرذم الطائفي دورا كبيرا في الأزمة. (18.11.2019)  

مواضيع ذات صلة

Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut

الأزمة في لبنان.. لماذا كل الطرق تؤدي إلى الحريري؟ 11.12.2019

كلما بدا أن الأزمة الحكومية في لبنان تقترب تدريجيا من الحل، تعود الأمور لنقطة الصفر وتعود الأنظار مجددا لسعد الحريري. فما السر؟ هل لأنه صاحب النفوذ الأقوى في طائفته أم بسبب علاقاته الخارجية؟ ثم أين السعودية في كل ذلك؟

Libanon Proteste

في ذكرى استقلاله - هل صار لبنان رقعة شطرنج للاعبين جدد؟ 22.11.2019

تتواصل الأزمة المتصاعدة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات وعجز السلطة عن تشكيل حكومة حتى الآن بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة. هذا كله في ظل تدخل أطراف خارجية. فأين يتجه لبنان؟

Libanon Präsident Aoun mit zukünftigem Primierminister Saad al-Hariri

لبنان: أنباء عن عودة الحريري، فأين الشارع من حسابات السلطة؟ 08.11.2019

تتواصل المظاهرات الغاضبة في لبنان رغم كل الإجراءات التي اتخذت بما فيها استقالة رئيس الحكومة. استقالة قد لا تكون نهائية إذا نفذت شروط الحريري حسب أنباء تسربت. فما هي شروطه، وهل سيقبل الشارع بحكومة جديدة تحت قيادته؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  