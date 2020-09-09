 الحذر والتحفظ يسيطران على سوق انتقالات الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الحذر والتحفظ يسيطران على سوق انتقالات الدوري الألماني

في ظل الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الأندية الألمانية لكرة القدم بسبب تفشي جائحة كورونا، شهدت سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف نشاطا متواضعا قبل بداية الموسم الجديد.

صفقة ليروي ساني ظلت الأعلى في زمن كورونا إلى غاية اللحظة.

صفقة ليروي ساني ظلت الأعلى في زمن كورونا إلى غاية اللحظة.

بدلا من سيطرة رغبات واحتياجات المدربين على النشاط في بورصة اللاعبين هذا الصيف، كانت الغلبة للحذر الشديد في ظل وضع مالي مأزوم للأندية الألمانية لكرة القدم.

صفقة ليروى ساني إلى نادي بايرن بقيمة 50 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي،كانت قد أبرمت في وقت مبكر من 2020، أي قبل تحول وباء كورونا إلى جائحة عالمية، ولا زالت هذه الصفقة هي الأكبر للأندية الألمانية هذا الصيف.

مختارات

بعث مشجع لنادي كولونيا شكوى من وجود رسم لمسجد على القميص الجديد لفريق كرة القدم الذي يلعب في البوندسليغا وأعلن استقالته من عضوية النادي، فجاء رد إدارة النادي بشكل غير متوقع بالنسبة للعضو.

مفاوضات اللحظة الأخيرة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وفالنسيا الإسباني لانتقال الجناح فيران توريس إلى صفوف فريق المدرب غوارديولا تقترب من النهاية. قيمة خدمات اللاعب تتراوح بين 30 و 40 مليون يورو، وفالنسيا بحاجة لها.

بعد أن كان محط اهتمام سبعة أندية كبرى، انضم نجم ليفركوزن كاي هافرتس إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في ثاني أغلى صفقة انتقال من البوندسليغا، ليصبح "أغلى لاعب ألماني في التاريخ"، فمن هو صاحب أغلى صفقة انتقال من البوندسليغا؟

في إطار خطط بالسماح الجزئي للجماهير بحضور مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا)، يأمل ناديا دورتموند وفرانكفورت في عودة جماهيرهما لمتابعة المباريات على ملعبيهما. فما هي خطط الناديين لتحقيق ذلك؟

وبدلا من إنفاق مبالغ كبيرة لضم لاعبين جدد في ظل أزمة كورونا، لجأت العديد من فرق البوندسليغا لتدعيم صفوفها من خلال اللاعبين العائدين بعد انتهاء فترة إعاراتهم لأندية أخرى أو اللاعبين المنضمين من خلال صفقات انتقال حر.

وأنفقت جميع الأندية الـ18 المشاركة في دوري الدرجة الأولى للبوندسليغا نحو 137 مليون يورو حتى الآن وهو ما يمثل تراجعا حادا وهائلا عن إنفاق أندية البطولة على تدعيم صفوفها في 2019.

وللمقارنة، ففي مثل هذه الفترة من العام الماضي، أنفق بوروسيا دورتموند وحده مبلغا مقاربا لهذا المبلغ وذلك من بين 700 مليون يورو أنفقتها أندية البطولة حينذاك.

ويتوقع أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية تراجعا بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة في سوق انتقالات اللاعبين خاصة وأن الأندية الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرا بأزمة كورونا، وإن لم يفقد اللاعبون الكبار قيمتهم.

وفي المقابل، ترك كاي هافرتس فريق باير ليفركوزن الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ليمنح ليفركوزن بعض الارتياح والاستقرار المالي.

واتجه لاعبون ألمان آخرون إلى الخارج مثل تيمو فيرنر وكيفين فولاند وروبن كوخ ولوكا فالدشميت وفيليب ماكس، ويرجح أن ينضم إليهم ماريو غوتسه الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني وذلك بعد رحيله عن دورتموند نهاية الموسم الماضي.

وما زال أمل اللاعبين بدون عقود كبيرا في ظل تمديد فترة الانتقالات حتى الخامس من تشرين أول/أكتوبر بسبب تأخير نهاية الموسم الماضي.

ومع ذلك، لم يتأكد بعد ما إذا كانت الفترة المتبقية من سوق الانتقالات ستشهد تحركات مالية كبيرة. وحتى بايرن ميونخ، المعروف بكبر حجم أرصدته المالية وتدفقات الإيرادات العالية، يتعامل مع أمواله بعناية وحذر.

وصرح أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي البافاري لمحطة "شبورت 1" الألمانية التلفزيونية بأنه و"طالما ظلت الجماهير غائبة عن المدرجات ، سيخسر بايرن ما بين 50 و60 مليون يورو من عائداته".

ويواجه إنتراخت فرانكفورت وضعا مشابها حيث ذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية أن النادي يعاني من تراجع يتراوح بين 50 و75 مليون يورو من عائداته بسبب أزمة كورونا.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي للنادي إن هذه المبالغ تم حسابها "بتحفظ" بدون حساب نفقات الانتقالات.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)

 

 

مواضيع ذات صلة

Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab

بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم 09.09.2020

كاي هافرتس يغادر الدوري الألماني ليلعب مستقبلا في صفوف تشيلسي الانجليزي في البرمييرليغ، وهو الآن أغلى لاعب ألماني في التاريخ، وقد ترتفع قيمته بالسوق في السنة المقبلة. جولة مصورة مع أغلى الانتقالات الكروية في ألمانيا.

Deutschland vs Estland - Qualifikation zur UEFA Euro 2020

انتقال ساني لبايرن: سيء للبوندسليغا وجيد لألمانيا؟ 02.07.2020

بعد محاولات حثيثة لضمه، اقترب أخيراً موعد انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي للفريق البافاري. وبالرغم أن ذلك قد يكون غير مفيد للبوندسليغا، إلا أن التجربة تظهر أنه سيكون أمراً جيداً لألمانيا في كأس الأمم الأوروبية في 2021.

Bundesliga Hertha BSC - Bayern München | Thiago

بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وهافيرتز خارج اهتمامات البافاري 04.07.2020

يبدو أن الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن نادي بايرن ميونيخ بحسب ترجيحات رومينيغه. لكن رئيس مجلس إدارة النادي البافاري نفى في الوقت نفسه وجود أي تواصل بشأن اللاعب مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الحذر والتحفظ يسيطران على سوق انتقالات الدوري الألماني

استعدادا للدوري.. ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا

ميسي يلتحق بالغريم رونالدو في نادي المليار

نيمار يشتكي تعرضه لإساءة عنصرية من أحد لاعبي مرسيليا

فورمولا-1: البريطاني هاميلتون على طريق الأسطورة الألماني شوماخر

"هاتريك" صلاح ينقذ ليفربول في افتتاح الموسم الجديد بالبرمييرليغ