الحد من خصوبة ذكور الحيوانات

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الرجال يتناولون عقارا لوقف الإنجاب، نفس الطريقة تعمل لدى ذكور الحيوانات أيضاً. اليوم سنتعرف على كيفية الحد من التكاثر داخل حدائق الحيوانات في ألمانيا.
يسود قلق في إيران من عزوف الشباب عن الإنجاب وسط تراجع واضح لنسب الولادة، بينما تبدو السياسات المتخذة لمواجهة الظاهرة وكأنها فشلت في تحقيق أهدافها.
كشفت دراسة حديثة أن برنامجا للتعقيم (منع الإنجاب) أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح الأمريكيين السود، وقالت الدراسة إن هدف البرنامج كان منع هذه الفئة من الإنجاب!
كشفت دراسة حديثة أن متلازمة تكيّس المبايض لدى النساء تزيد من احتمالات إصابتهن بمرض السكري. الإشكالية تكمن في أن هذا الاضطراب الشائع، غالباً ما يُشخَّص بعد فوات الأوان.
أكدت دراسة حديثة أن لقاحات كورونا المختلفة لا تؤثر على خصوبة النساء وقدرتهن على الحمل، فيما لاحظت الدراسة أن إصابة الرجال بالعدوى قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات الخصوبة لفترات مختلفة.
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