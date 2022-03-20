 الحد من خصوبة ذكور الحيوانات | المستقبل الآن | DW | 28.03.2022

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المستقبل الآن

الحد من خصوبة ذكور الحيوانات

الرجال يتناولون عقارا لوقف الإنجاب، نفس الطريقة تعمل لدى ذكور الحيوانات أيضاً. اليوم سنتعرف على كيفية الحد من التكاثر داخل حدائق الحيوانات في ألمانيا.

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