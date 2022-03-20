الحد من خصوبة ذكور الحيوانات

دراسة تكشف استهداف الأمريكيين السود ببرنامج منع إنجاب قسري!

كشفت دراسة حديثة أن برنامجا للتعقيم (منع الإنجاب) أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح الأمريكيين السود، وقالت الدراسة إن هدف البرنامج كان منع هذه الفئة من الإنجاب!