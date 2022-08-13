 الحدود البولندية الألمانية .. كارثة بيئية محدقة في نهر أودر | DW الأخبار | DW | 15.08.2022

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DW الأخبار

الحدود البولندية الألمانية .. كارثة بيئية محدقة في نهر أودر

تعتزم ألمانيا وبولندا تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة مشكلة نفوق الأسماك في نهر "أودر" المار بين البلدين.

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