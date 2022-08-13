الحدود البولندية الألمانية .. كارثة بيئية محدقة في نهر أودر

لجنة ألمانية بولندية للتحقيق في نفوق الأسماك في نهر أودر

يثير نفوق نحو 100 طن من الأسماك في نهر أودر بين ألمانيا وبولندا مخاوف من كارثة بيئية أكبر. وأعلن البلدان تشكيل فريق عمل مشترك لاكتشاف السبب. ويرجح خبراء أن يكون هناك تصريف غير قانوني للمواد الكيميائية من الجانب البولندي.