الحدود البولندية الألمانية .. كارثة بيئية محدقة في نهر أودر

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تعتزم ألمانيا وبولندا تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة مشكلة نفوق الأسماك في نهر "أودر" المار بين البلدين.
يثير نفوق نحو 100 طن من الأسماك في نهر أودر بين ألمانيا وبولندا مخاوف من كارثة بيئية أكبر. وأعلن البلدان تشكيل فريق عمل مشترك لاكتشاف السبب. ويرجح خبراء أن يكون هناك تصريف غير قانوني للمواد الكيميائية من الجانب البولندي.
ذكرت مصادر رسمية ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، كما تسود مخاوف من كارثة بيئية بفعل فاعل أدت إلى نفوق الأسماك على الحدود الألمانية البولندية.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
ذكرت الشرطة الألمانية أن عدد حالات العبور غير القانونية لأشخاص يتم ضبطهم على الحدود بين ألمانيا وبولندا في ازدياد، أغلبهم قدموا من بيلاروس. وتخطط السلطات الألمانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط الحدود.
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