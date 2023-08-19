 الحدود الألمانية البولندية.. ارتفاع أعداد المهاجرين وساكسونيا تطلب الدعم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.08.2023

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ثقافة ومجتمع

الحدود الألمانية البولندية.. ارتفاع أعداد المهاجرين وساكسونيا تطلب الدعم

ترتفع أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوافدين على الحدود الألمانية، بينما يعتبر الكثير أن مواكبة طلبات اللجوء صارت بطيئة، وأن الشرطة الألمانية تعاني من ضغط في مسايرة العمل على الموضوع والحد منه.

الحدود الألمانية-البولندية

الحدود الألمانية-البولندية

أفاد تقرير لصحيفة البيلد الألمانية، اعتمادا على مصادر خاصة من الشرطة في ولاية ساكسونيا، أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تم القبض على 204 طالب لجوء وصلوا إلى ألمانيا عبر الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، أي أن هؤلاء المهاجرين  الآن هم في ولاية ساكسونيا، كما أوضح التقرير، أن الأعداد يمكن أن تكون أكبر.

الأعداد في ارتفاع!

تم القبض على مهرب واحد فقط ممن قاموا بتسهيل دخول المهاجرين  بطريقة غير قانونية عبر الحدود، كما يذكر التقرير أنه خلال يوم الجمعة، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على 50 لاجئًا في لودفيغسدورف بالقرب من جورليتس، 36 منهم ينحدرون من سوريا وسبعة من إيران.

وفي تصريح لمتحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد، مايكل انجلر، أوضح أنه "نظمت خمس عمليات يوم السبت، تم تحديد هوية 28 شخصا خلالها". وأضاف "يوم الأحد تم اعتقال 57 آخرين، ينحدرون من سوريا وتركيا وإيران والهند وأفغانستان ومصر وباكستان"، موضحا أن "العديد من هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى الحدود عبر سيارات بولندية، حسب شهود عيان".

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وأكدت الشرطة لصحيفة البيلد، أن "المهربين ينقلون المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ألمانيا من بولندا أو جمهورية التشيك". وقد قدم كل الوافدين، طلبات حماية، وتم استقبال معظمهم في مرافق الاستقبال الأولية في ولاية ساكسونيا، بينما تم ترحيل شخص إيراني وآخر مغربي وطالب لجوء إريتري واحد إلى بولندا. بينما تم إيداع شخص تركي السجن بسبب صدور مذكرة أوروبية بالقبض عليه بتهمة تهريب المخدرات منذ عام 2001.

حوادث مماثلة في أقل من شهر!

أوقفت  الشرطة الألمانية  ثلاث سيارات قبل ما يناهز شهرا من الآن على الحدود البولندية يحاول سائقوها إدخال مهاجرين غير قانونيين إلى ألمانيا.

إجراءات تفتيش على الحدود الالمانية البولندية

إجراءات تفتيش على الحدود الالمانية البولندية

وتتكرر الاعتقالات في بلدة غورليتز الواقعة شرق ألمانيا، إذ لاحظت الشرطة حينها أن شاحنة حمراء، تسير بسرعة بطيئة عبر الطريق السريع معتقدين أن حمولتها الزائدة هي السبب. طلبت عناصر الشرطة من السائق التوقف، وفور امتثالهما للأوامر هرب كل من السائق ومساعده.

وجدت الشرطة 23 رجلا وامرأة ينحدرون جميعا من لبنان باستثناء شخص واحد من سوريا، مكدسين جميعا في الشاحنة الضيقة.

تبليغات من السكان المحليين!

أحد سكان المنطقة أبلغ الشرطة يوم الجمعة عن وجود  مجموعة كبيرة  من الأشخاص بالقرب من الحدود، ليتم توقيف 27 مهاجرا، ينحدرون من سوريا ولبنان.

مختارات

بعدها تمكنت الشرطة من توقيف  مهرب أوكراني  يستعمل سيارته لإدخال 4 شباب سوريين عبر الحدود، واكتشفت الشرطة، أن المهرب أيضا، لا يملك وثائق إقامة. كما تم اعتقال تسعة سوريين وعراقيين في محطة القطار في فرايبرغ يوم السبت. وتم القبض على 26 سوريًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في محطة القطار في بوتسن.

بعد ذلك، هربت سيارة يوم السبت (15 يوليو/تموز) من تفتيش الشرطة على الحدود البولندية، وقد تمكنت شرطة بولندا من اللحاق بها لتشهد فرار السائق من مكان الحادث، وكان من بين ركاب السيارة أربعة شباب من إثيوبيا تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عاما، لتتمكن الشرطة من القبض على المهرب المشتبه به فيما بعد، وهو مواطن جورجي يبلغ من العمر 38 عامًا، ويشتبه في أنه قام بعمليات تهريب أخرى قبل الحادث.

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ساكسونيا تطالب بدعم عاجل!

حسب تقرير صحيفة بيلد، فقد قام عمدة المنطقة ستيفان ماير، عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بمراسلة وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيسر، مطالبا إياها بـ"إجراءات فورية من جانب الحكومة الفيدرالية لوقف   الدخول غير القانوني للمهاجرين ، والنشاط المقلق لجرائم التهريب".

واعتبر المسؤول على المنطقة أن "النجاحات العديدة التي حققتها الشرطة في الكشف عن شبكات التهريب  تظهر بشكل لا لبس فيه أن هناك حاجة ملحة للعمل على تأمين الحدود الألمانية البولندية". وأكد ماير أنه "من الضروري إيقاف تدفق الهجرة غير القانونية من أجل ضمان أمن البلد، واستقبال اللاجئين لأسباب مشروعة فقط".

مهاجرون ينتظرون داخل المكتب المركزي للشرطة الاتحادية

مهاجرون ينتظرون داخل المكتب المركزي للشرطة الاتحادية

كما طلب ماير من الحكومة الفيدرالية تغطية تكاليف إقامة اللاجئين. معتبرا أن "غورليتز قد بلغت الحد الأقصى فيما يخص الإسكان والموارد المالية".

ومن جانب أخر، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، أجاب شولتس يوم الأحد (13آب/أغسطس) بـ "نعم" ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.

فيزر تجدد دفاعها عن خطط ترحيل أفراد العشائر الإجرامية

 وأضاف  السياسي الاشتراكي الديمقراطي  أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة، وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على مراعاة الاعتراف بجورجيا ومولدوفا كأوطان آمنة وذكر شولتس أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد لوائح قانونية من أجل تنفيذ عمليات الترحيل الواجب تنفيذها، وقال إن فيزر اقترحت حزمة بهذا الخصوص وسيتم مراجعتها مرة أخرى في إطار نقاش مع الولايات وبعد ذلك سيتم وضعها على المسار التشريعي. كانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلا من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد  لعملية الترحيل  وقوبلت هذه الخطط بانتقادات.

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  • Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla

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    الكاتب: عارف جابو


 

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