الحجر الصحي يعيد الدلفين إلى مضيق البوسفور

في مشهد جميل ولافت، بدأت تظهر أعداد من الدلافين وهي تعبر مضيق البوسفور وتقترب من شواطئ إسطنبول، ويبدو أن جائحة كورونا، والتي ساهمت بانخفاض حركة الشحن في المضيق الذي يربط المدينة العملاقة بشطريها الأوروبي والآسيوي، شجع على ظهور الدلافين وعومها صوب الشواطئ الخالية والتي تكون عادة مزدحمة بالمصطافين.
وتناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما التركية، مشهد الدلافين وهي تعوم سعيدة عبر المضيق وبالقرب من الشواطئ. وبحسب موقع SWR الألماني الذي نشر عن الموضوع فإن رؤية الدلافين في مضيق البوسفور، وهو ممر مائي ضيق يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود مباشرة عبر قلب إسطنبول، أضحى مصدر سعادة لسكان المدينة في ظل الحجر المفروض بسبب جائحة كورونا.
رقصة الدلفين
ويعتقد خبراء البيئة أن الحجر والتزام الناس لبيوتها، وخلو الشواطئ من المصطافين والسيّاح، وكذلك انخفاض حركة السفن السياحية والتجارية عبر المضيق شجع الثدييات الأليفة على الاقتراب من الشاطئ، لتصبح ماثلة للعيان وهي تعوم وتلعب وتقفز بالمياه.
وعوم الدلافين في مضيق البوسفور ليست من الأمور الغريبة بحسب أردا تناي، خبيرة الأحياء البحرية في جامعة إسطنبول، والتي تقوم بعمليات بحثية مع فريقها لدراسة حياة الدلافين منذ عشر سنوات في المياه التركية. وتقول تناي للموقع الألماني إن الدلافين كانت تعوم بالقرب من شواطئ اسطنبول ولكن ليس بهذا الدنو، فالهدوء على الشواطئ وعبر المضيق ساهم في تشجيع الدلافين على الاقتراب من السواحل.
عوم الدلافين اللطيفة في مضيق البوسفور جذب اليها عدسات المواطنين المهتمين، وبعض وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت الرقصات البحرية من بث جوٍّ من السعادة والحبور بحسب الموقع الألماني.
وتنتقل الدلافين غير المحلية عادة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود، في حين تستوطن أنواع أخرى بالقرب من الشواطئ التركية. وبحسب خبيرة الأحياء البحرية فإن القوانين التركية صارمة في حماية الدلافين، إذ تمنع صيدها تماما منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كما أن أنواعا منها تعيش في البوسفور توجد ضمن قائمة الأحياء المهددة بالانقراض.
علاء جمعة/و.ب
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
روابط خاصة؟
الاعتقاد بوجود علاقات خاصة بين الدلافين والبشر تأتي من الصفات المميزة لهذا المخلوق المائي، ابتداءً من مستوى الذكاء العالي الذي يملكه وصولا إلى المعتقد الراسخ كونه يهتم بالبشر. ولكن هل يستأثر البشر باهتمام الدلفين بنفس القدر الذي نعتقده؟ وهل يعتبر الدلفين صديقا للإنسان؟
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
رؤية الأشعة السينية
قد يكون أكثر ما يجلب اهتمام الدلافين بالبشر هو وجه الشبه الكبير بينهما، وهو ما يحفز غريزتهم لإنقاذ البشر في الحالات الطارئة. تستخدم الدلافين الموجات الصوتية للكشف عن فريستها. وتعتقد هذه الكائنات أننا مشابهين لها، خاصة أننا ننتمي إلى نفس فصيلتهم، وهي الثديات. ترى الدلافين النساء الحوامل جذابات بشكل خاص، كما تملك الدلافين القدرة على الاستماع إلى نبض قلب الجنين.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
عقل "جميل"
تأتي الدلافين في المرتبة الثانية بعد البشر من حيث معدل كتلة الدماغ مقارنة مع حجم الجسم. وهناك عوامل أخرى تشهد على ذكاء الدلافين: فقد تمكنت الدلافين من استيعاب اللغة الخاصة التي اخترعها الإنسان للتواصل معها وتجيد هذه الكائنات مواجهة الصعوبات. وقد نجح اثنين من الدلافين في اختبار لفتح أنبوب مملوء بالأسماك اضطرهما للتعاون مع بعضهما البعض. كما يمكن للدلافين التعرف على نفسها من خلال المرآة.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
في محاولة لفهم "الدلفين"
تملك الدلافين وسائل معقدة للتواصل. لكن هل لدى الدلافين لغة خاصة؟ هل بإمكان البشر والدلافين التحدث في يوم ما مع بعضهم البعض؟ سؤال يشغل بال العلماء لعقود، وفي ستينيات القرن الماضي، قامت الباحثة جون ليلي بحقن الدلافين بمادة مخدرة (LSD) بغية معرفة لغة الدلافين وإمكانية التواصل معها. غير أن تجاربها باءت بالفشل ولم تتمكن من العثور على طريقة سهلة يتواصل من خلالها البشر مع هذه الكائنات.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
"الدلافين الوحيدة"
الدلافين كائنات اجتماعية للغاية ونادرا ما تكون لوحدها. لكن هناك العديد من حالات "الدلفين الوحيد"، وتدفعها وحدتها للتواصل مع البشر كطريقة خاصة لتعويض النقص الاجتماعي الذي تعاني منه.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
عدوانية الدلافين تجاه البشر
تعامل الدلافين مع البشر ليس وديا دائما، حيث يوجد العديد من الحالات التي تكون فيها الدلافين عدوانية تجاه البشر، كأن تجر شخصا ما أثناء سباحته إلى وسط البحر أو حتى إلى قاعه، ما قد يتسبب له بإصابات وكسور. ويصعب على العلماء تفسير تصرفات الدلافين العدوانية، وتحديد إن كانت مقصودة أو ربما تكون لعبة خشنة من قبل هذا الكائن البحري.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
الدلافين - سياحة غير ودية
تعتبر السباحة مع الدلافين هدفاً لكثير من السياح في كثير من مناطق العالم، ولكن بعض الدول تحاول وضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تتعرض الدلافين للمضايقة. فمثلا منعت سلطات هاواي السياح من الاقتراب من الدلافين إلى مسافة لا تقل عن 45 مترا.
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ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
التهديد من "الأصدقاء" البشر
تواجه الدلافين تهديدات من البشر على عدة جبهات، فقد كشف تقرير عام 2017 أن 15 من الدلافين قُتلت خلال فترة 2015 - 2016 بعد أن علقت في الشباك، التي نصبتها السلطات الأسترالية لإبقاء أسماك القرش بعيدة عن شواطئها. كما تواجه الدلافين تهديدات أخرى مثل التلوث البيئي وتغير المناخ، حيث أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات تؤثر عليها.