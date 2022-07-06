 الحجاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2022

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الحجاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد الحجاج اليوم على جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج. ووصلت أعداد الحجاج هذا العام نحو مليون حاج وهو العدد الأكبر منذ نفشي فيروس كورونا الذي اتخذت الكثير من الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره.

حجاج على جبل عرفات

اتخذت السلطات السعودية الكثير من الإجراءات المشددة للحفاظ على صحة الحجاج

بدأ الحجّاج بالصلاة والدعاء على جبل عرفات في السعوديّة اليوم الجمعة، في ذروة مناسك الحجّ الذي جمع هذا العام العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشّي فيروس كورونا الذي تسبّب في منع مئات الآلاف من المشاركة في السنتين الماضيتين.

مختارات

عادت شوارع مكة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع الاستعداد لأداء مناسك الحج هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ما حرم المملكة من مصدر دخل بالمليارات.

ووصل الحجاج إلى الجبل لأداء الركن الأعظم من الحجّ، سيراً على الأقدام أو في حافلات من خيامهم في  منى والمناطق المجاورة، وجلسوا منفردين أو في مجموعات فوق وبين الصخور الكبيرة للصلاة وتلاوة القرآن حاملين مظلات ملونة.

وفي طريقهم إلى الجبل الذي توجهوا إليه في الساعات الأولى من فجر اليوم، ردد الحجاج "لبيك اللهم لبيك". وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويتلون القرآن الكريم. 

وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غدا في أول أيام عيد الأضحى.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة، وتقع بين مشعري منى وعرفات  ويجمعوا فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويبيت فيها الحجاج حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.

مليون حاج  وعوات للحفاظ على البيئة

وكان الحجّاج وعددهم مليون مسلم، بينهم 850 ألفًا من خارج المملكة اختيروا بالقرعة، أمضوا الليل في مخيّمات في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين. وحددت قوات الأمن السعودية نقاط دخول وخروج لاستخدامها من الحجاج. وحلقت طائرات مروحية عسكرية فوق الجبل.

على الطرق التي تعج بالحجاج، كان المتطوعون يوزعون زجاجات المياه وآخرون يجمعون القمامة في أكياس بلاستيكية خضراء. وكتب على حاوية قمامة كبيرة "معا نرتقي بنظافة أطهر بقاع الأرض". وطُبعت أسماء دول بعض الحجاج على أظهر ملابسهم، وبينها اليمن وتشاد  وإيران والعراق.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي (الأضاحي)، ثم حلق الشعر أو التقصير(التحلل الأصغر) والتوجه إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة .

حجاج على جبل عرفات

بمجرد أن وصل الحجان إلى عرفات، انهمر بعضهم في البكاء فيما بدأ آخرون في قراءة القرآن

اجراءات وقائية 

يُقام موسم الحجّ هذا العام في وقتٍ عاود فيروس كورونا الانتشار في المنطقة، فيما تُشدّد بعض دول الخليج قيودها منعًا لتفشّيه.

وطُلب من جميع الحجّاج الوافدين من الخارج أن يكونوا قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا وأن يكون الحاج تحت 65 عاماً. ولدى وصولهم إلى منى الخميس، سُلّموا أكياسا تحوي أقنعة ومعقّمات.

في 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في المناسك. لكنّ تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعوديّة على تقليص الأعداد إلى حدّ كبير، فشارك فيها فقط 60 ألف مواطن ومقيم عام 2021 مقارنة ببضعة آلاف عام 2020.

والسبت، يُشارك الحجّاج في رمي الجمرات، آخر أهمّ المناسك - وقد أدّت في السنوات الماضية إلى عمليات تدافع مميتة - قبل أن يتوجّهوا إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة، في أوّل أيّام عيد الأضحى.

والحج عادةً ما يكون الحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة.

ع.ح./ع. ا. ج (أ ف ب، رويترز)

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انطلاق مناسك أكبر موسم للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19

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