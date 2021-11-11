 الحب والجنس في روسيا - تقاليد وعنف ومعارضة | تقارير جديدة | DW | 10.11.2021

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تقارير جديدة

الحب والجنس في روسيا - تقاليد وعنف ومعارضة

لا يعتبر الحب والجنس والأسرة في روسيا مسألة خاصة فحسب بل قضية تهتم بها الدولة أيضاً. وهذا يشكل تحديا للنساء والجيل الجديد ومجتمع الميم، فبوتين نفسه يروج لدعم النظام الأبوي وللمزيد من إنجاب الأطفال.

Filmstill von der Dokumentation Liebe und Sex in Russland - Tradition, Gewalt und Widerstand

Filmstill von der Dokumentation Liebe und Sex in Russland - Tradition, Gewalt und Widerstand


تريد الحكومة الروسية من خلال دعايتها العائلية تثبيت الأدوار القديمة للجنسين ومواجهة تقلص عدد السكان في البلاد. لكن نسبة الطلاق عالية في روسيا والأسباب متعددة: إدمان الزوج على الكحول أو العنف المنزلي أو الخيانة الزوجية وأسباب أخرى. لا تتلقى الأمهات العازبات اللواتي تعرضن للعنف إلا القليل من الدعم أو الحماية من الحكومة الروسية.

Filmstill von der Dokumentation Liebe und Sex in Russland - Tradition, Gewalt und Widerstand


ويتعرض الأشخاص المثليون أو الأزواج الذين لا يتناسبون مع نموذج الأسرة التقليدي لنبذ المجتمع لهم. لكن هناك أيضًا بصيص أمل صغير: حيث توجد أقلية شابة في موسكو تنظم ثورة جنسية تهدف إلى كسر العادات القديمة للكنيسة الأرثوذكسية والدولة الروسية.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:00 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 06:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 10:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 23:15 UTC
الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
 

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