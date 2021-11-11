الحب والجنس في روسيا - تقاليد وعنف ومعارضة



تريد الحكومة الروسية من خلال دعايتها العائلية تثبيت الأدوار القديمة للجنسين ومواجهة تقلص عدد السكان في البلاد. لكن نسبة الطلاق عالية في روسيا والأسباب متعددة: إدمان الزوج على الكحول أو العنف المنزلي أو الخيانة الزوجية وأسباب أخرى. لا تتلقى الأمهات العازبات اللواتي تعرضن للعنف إلا القليل من الدعم أو الحماية من الحكومة الروسية.



ويتعرض الأشخاص المثليون أو الأزواج الذين لا يتناسبون مع نموذج الأسرة التقليدي لنبذ المجتمع لهم. لكن هناك أيضًا بصيص أمل صغير: حيث توجد أقلية شابة في موسكو تنظم ثورة جنسية تهدف إلى كسر العادات القديمة للكنيسة الأرثوذكسية والدولة الروسية.





مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC

الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC

الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC

الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:00 UTC

الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC

الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC

السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 06:15 UTC

السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 10:15 UTC

السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 23:15 UTC

الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC



الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق