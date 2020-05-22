 الحب في زمن كورونا.. حنين إلى العناق والتقبيل وأشياء أخرى! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 29.05.2020

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ثقافة ومجتمع

الحب في زمن كورونا.. حنين إلى العناق والتقبيل وأشياء أخرى!

أطاح فيروس كورونا المستجد بالكثير من العادات والسلوكيات وطرق التعبير عن مشاعر الحب، بما في ذلك العناق والتقبيل التلامس الجسدي، ومنطقة البحر المتوسط من أشد المتضررين من ذلك.

Frau bläst einen Kuss auf Spiegelbild (picture-alliance/imagebroker)

قبل جائحة كوفيد-19 كان صياد الأسماك دانييل ريجيو في مرسيليا (فرنسا) المطلة على البحر المتوسط يحيي الأصدقاء والزملاء بقبلتين، لكن "الآن نتصافح عبر الكوع". من فرنسا إلى تونس مرورا بإسبانيا والجزائر ولبنان، أرغمت مكافحة كوفيد-19 على  حظر القبلات والعناق والمصافحة باليد وهي تقاليد أساسية في منطقة المتوسط التي تنتشر فيها "ثقافة التماس والقرب" على ما يقول عالم الاجتماع التونسي محمد جويلي.

اعتمد البعض تحيّات جديدة مثل وضع الكوع على الكوع كما كان ذلك سائدا في إفريقيا عند انتشار وباء إيبولا أو القدم أو عبر وضع اليد على القلب أو محاكاة القبلات عن بعد مع حنين إلى العناق الفعلي.

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لكن دانييل ريجيو الذي يبيع السمك في مرفأ مرسيليا ثاني مدن فرنسا يوضح "لا يمكننا القول إننا غير مشتاقين إلى ذلك، لكن هذا الأمر لن يقضي على روابط الصداقة".

واعتمد إيفون تابياس وهو متقاعد ينظم نزهات في مرسيليا "تحية ووهان" تيمناً بالمدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد. ويوضح الرجل وهو من سكان جزيرة فريول "نلمس مشط القدم. نحن أبناء الجنوب نحتاج إلى هذا الاتصال".

في مرسيليا التي تقيم علاقات وثيقة مع دول المتوسط، حتى الرجال يتبادلون القُبل. ويقول جان-فرنسوا شونييه رئيس متحف حضارات أوروبا والمتوسط الذي انتقل قبل سنوات من باريس إلى مرسيليا "هذا المكان الأول الذي قبلت فيه رجالا. لم يسبق لي أن فكرت بتقبيل مصرفي قبل ذلك!".

وفي مونبولييه (جنوب شرق فرنسا) حيث يتبادل أبناء المدينة ثلاث قبلات في كل المناسبات كما الحال في لبنان، "نعاني من نقص فعلي ونشعر بضيق فعلا عندما نضطر للتخلي عن ذلك" على ما تقول الطالبة ميلودي ريكو التي تتردد راهنا بين جمع راحتي اليدين أمام الصدر على الطريقة الهندية مع الانحناء قليلا أو التلويح باليد عن بعد.

وتوقفت فاطمة بولمعات التي تسكن حي بوتي بار في مرسيليا عن تقبيل اصدقائها موضحة "أقوم بالحركة التي كانت تقوم بها جدتي المغربية بوضع اليد اليمنى على القلب مع نظرة عميقة ليشعروا بمحبتي". وتقول إيللي كومايتي من أثينا "اشتقت إلى العناق والقبل فعلا".

الكلام عوض العناق

في بيروت، توضح زينة عقل العاملة في مجال التأمين أنها باتت تعوض التقبيل والعناق بزيادة "التعابير اللفظية مع استخدام الكثير من الأوصاف والنعوت (...) لكن أحيانا لا أجد الكلام المعبر فعلا او ان الناس لا يريدون كلاما بل مواساة عبر العناق والاحتضان".

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يوم التقبيل العالمي .. القُبلة رسالة حب وسلام بين البشر

وتضيف "اشتاق إلى التماس الجسدي والتقبيل والعناق أو حتى مجرد الربت على الكتف. اشتاق إلى ذلك خصوصا عندما يحتاج الشخص أمامي إلى دعم معنوي في حالات الحزن والحداد مثلا، أو عندما تكون هناك مناسبة فرح نريد الاحتفال بها معا".

وتوضح عالمة الإناسة جنفياف زويا من جامعة مونبولييه أن "التماس الجسدي (...) هو أساس هويتنا" في المتوسط وهو أمر مختلف عن الممارسات في البلاد المطبعة بالثقافة الإنكليزية وعن البعد الآسيوي.

ويؤكد جويلي "لقاء بين أشخاص يعرفون بعضهم بعضا يؤدي إلى عناق وقبلات وهذا مؤشر إلى المعرفة والامتنان". ويضيف "تصرفنا ناجم عن العادات ومن الصعب لطفل صغير أن يرى جده أو جدته من دون أن يعانقهما. وفي إسبانيا، يطلب من الشخص منذ الطفولة التقبيل وفجأة يقال له +لا تلمس أحدا+ هذا مخالف للطبيعة البشرية".

ويقول الباحث في جامعة الجزائر ناصر جابي "التماس الجسدي مهم جدا في الجزائر فثمة ملامسات كثيرة وحركات تعبر عن التعاطف". ويضيف أنه على غرار دول أخرى "يحاول البعض إيجاد حلول بديلة مثل إلقاء التحية عبر الكوع لكن هذا التصرف يبقى هامشيا. نحتاج إلى وقت للانتقال إلى ثقافة معاكسة".

ومع الكمامة التي باتت أكسسوارا أساسيا مع تخفيف قيود العزل، تعلم الصياد دانييل ريجيو في مرسيليا "الابتسام عبر العيون".

ويشير شونييه إلى أن "الحاجز الذي تقيمه الكمامة أكبر من عدم المصافحة أو التقبيل. نحن في مجتمع حيث وضع قناع على الوجه أمر اصطناعي بالكامل ويثير الاضطراب".

ويرى مانويل أرمايونيس من جامعة كاتالونيا المفتوحة (إسبانيا) أن "معيارا اجتماعيا جديدا" يتميز "بقدرة أكبر على التعبير عن المشاعر ظهر بعد صدمة هائلة" ناجمة عن الفيروس.

ويقول دانييل ريجيو "نضيف كلمات لتعويض الحركات التي نُحجم عن القيام بها مثل +صديقي+ و+أخي+".

لكن من إسبانيا إلى تونس يرى الخبراء أن هذا التكيف "هو ظرفي" وينبغي أن يختفي مع الفيروس. ويشدد محمد جويلي "التماس الجسدي في المتوسط هو استكمال ضروري للتواصل الاجتماعي والرمزي".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Welttag des Kusses May Irwin und John C Rice

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    أول قبلة على الشاشة كانت ضمن فيلم "القبلة"، الذي عرض لأول مرة عام 1896. في هذا المشاهد يقبل جون سي رايس الممثلة ماي إروين بعد معانقتها. دام هذا المشهد 20 ثانية فقط واعتبر ختاماً ناجحاً لهذا الفيلم المبني على عرض مسرحي موسيقي في جادة برودواي بنيويورك. لكنه أثار أيضاً جدلاً بسبب طبيعة المجتمع المحافظة آنذاك.

  • Jack and Rose on the bow of the Titanic (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    هذا المشهد من بين أكثر المشاهد رومانسية على شاشة السينما المعاصرة، وهو جزء من فيلم "تايتانيك" من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت (في الصورة). في هذا المشهد يعانق جاك (دي كابريو) روز (وينسليت) على ظهر السفينة العملاقة ومن ثم يقبلها مع غروب الشمس. لكن هذا المشهد كان فاتحة التراجيديا في الفيلم، والتي تنتهي بغرق السفينة وموت جاك.

  • Spiderman hangs upside down to kiss Kirsten Dunst (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    قبلة غير عادية تلك التي تشاطرها نجما هوليوود توبي ماغواير وكيرستن دانست في فيلم "الرجل العنكبوت"، الذي أنتج عام 2002. يتذكر ماغواير، الذي مثل شخصية الرجل العنكبوت في الفيلم، مشهد القبلة بأنه "كان مشهداً غير مريح لأنني كنت معلقاً من قدمي وأقبل بالمقلوب. كما أن ماء المطر كان يسقط داخل أنفي. وعندما أزالت كيرستن نصف القناع فقط، انقطع تنفسي تماماً".

  • Prince Charles and Princess Diana share their wedding kiss (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    قالت الأميرة ديانا، بعد 11 عاماً على زواجها منه، إن أسوأ يوم في حياتها كان يوم زواجها من الأمير تشارلز في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز عام 1981. ورغم اكتمال كل عناصر السعادة في هذه الصورة، بما فيها القبلة التي تبدو وكأنها نابعة عن حب حقيقي، إلا أن ديانا كانت الخيار الثاني لتشارلز، والذي كشف لاحقاً أنه كان مغرماً بإمرأة أخرى.

  • Prince William and Kate Middleton, Duchess of Cambridge, on their wedding day (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    عام 2011، تزوج الابن البكر لتشارلز وديانا، الأمير ويليام، من صديقته كيت. ويبدو أن زواجهما مبني على قاعدة أكثر ثباتاً من زواج تشارلز وديانا، إلا أن الصحف الصفراء في بريطانيا تثير شائعات باستمرار عن خصومات بينهما.

  • Sailor kissing a nurse in Times Square 1945 (Copyright: dpa/Victor Jorgensen)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    اشتهرت هذه الصورة كرمز لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بعد عودة الجنود الأمريكيين منتصرين إلى الولايات المتحدة. في هذه الصورة، الملتقطة في الرابع عشر من أغسطس/ آب 1945 بميدان تايمز سكوير بنيويورك، قام هذا البحار الأمريكي بتقبيل فتاة في الشارع بعد أن أعلنت اليابان استسلامها غير المشروط للحلفاء.

  • Clip of Gustav Klimt's Der Kuss Copyright: Belvedere Wien/Basiliscus Production

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    خلد الرسام الشهير غوستاف كليمت في لوحاته التعابير البشرية، وأبرزها القبلة، في لوحاته ذات الألوان الذهبية والبرونزية التي تذكر باللوحات الدينية المسيحية في العصور الوسطى. هذه اللوحة بعنوان "قبلة"، تعتبر من أشهر أعمال كليمت، وقد رسمها على لوحة مربعة بمساحة 180 في 180 سنتيمتراً بين عامي 1908 و1909.

  • Bildergalerie Tag des Kusses

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    في الدول الخليجية، عادة ما يستبدل احتكاك الأنفين القبلة، ولذلك أسباب. فالأنف عند العرب رمز العزة والأنفة. كما أنه الجزء الظاهر من جسم الإنسان لا يستطيع إخفاءه، ومنه أيضاً يستدل على النسب الوراثي للشخص، فأفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة عادة ما يتشاركون في شكل الأنف وحجمه.

  • Erich Honecker and Leonid Brezhnev kiss (Copyright: Sven Simon)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    في دول الكتلة الشيوعية سابقاً، كان ساستها يحيون بعضهم بما يسمى بـ"القبلة الأخوية"، وهي قبلة من الفم الغرض منها إظهار ارتباط أوثق بين الساسة والأحزاب من مصافحة عادية. في هذه الصورة الشهيرة والملتقطة عام 1979، يقوم رئيس ألمانيا الشرقية سابقاً إريش هونيكر بتقبيل الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي سابقاً، ليونيد بريجنيف.

  • Pope John Paul kissed the ground on the Fiji Islands (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    سافر البابا السابق يوحنا بولص الثاني حول العالم. وفي كل مكان كان يهبط به، كان يقبل الأرض سواء أكانت تلك الأرض مغطاة بالتراب أو أسفلتية أو حتى بركة موحلة. كانت هذه طريقته في تكريم المكان الذي يحل فيه، مثلما توضح هذه الصورة الملتقطة عام 1986 في جزر فيجي. بعض الناس كان يمزح بالقول إن البابا كان يقبل الأرض شكراً للرب لأنه هبط بسلام.

  • Kissing fish (Copyright: dpa)

    يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى

    التقبيل ليس تقليداً مقصوراً على البشر، فهناك في مملكة الحيوان أيضا حيوانات تتبادل القبل، ولكن ذلك لا يكون عادة تعبيراً عن الحب. فعادة ما تكون قبل الحيوانات علامة على بدء العداوة. على سبيل المثال، سمك الزينة المعروف بالجوبي المقبّل يلصق شفاهه بشفاه سمكة أخرى حتى تستسلم إحداهما وتنسحب معلنة انهزامها وتبحث عن مكان آخر تعيش فيه.

    الكاتب: زلكة فونش/ ي.أ


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