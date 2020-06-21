 الحب عن بعد: ماذا كتب بيتهوفن وغوته وآخرون لأحبائهم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

الحب عن بعد: ماذا كتب بيتهوفن وغوته وآخرون لأحبائهم

العالم يلتزم بالبعد في زمن كورونا ـ وبعض العشاق يشق عليهم ذلك. لكن بفضل الإنترنت يسهل الوصال في الحب ولو افتراضيا. أما في زمن ما قبل الإنترنت، فلجأ الناس للرسائل. فكيف كانت رسائل الحب التي كتبها بيتهوفن وغوته وآخرون؟

Tintenfass mit Feder und Brief | Lichtblicke (Imago Images/theissen)

العالم يلتزم بالبعد في زمن كورونا ـ وبعض الأحباء يشق عليهم هذا الوضع. لكن بفضل الإنترنت بإمكانهم افتراضيا على الأقل الاقتراب من الآخر. أما في السابق، أي في زمن ما قبل الإنترنت، فلجأ الناس في أوقات الانفصال للرسائل.

"يا إلهي ـ هذا القرب! وهذا البعد! أي حنين إليك بالدموع"، هذا ما كتبه بيتهوفن في 1812 "لمحبوبته الأبدية" التي لم تُكشف هويتها إلى يومنا هذا. "وأي حياة على هذا الشكل بدونك. لقد قررت أن أتوه بعيدا إلى أن أطير إلى أحضانك".

عندما يكون المرء عاشقا، فإن غالبية الناس عادة ما لا ترغب في شيء سوى لقاء المحبوب. وهذا الشعور لم يتغير مع تغيرات الزمن. لكن في الوقت الذي تتعطل فيه هذه الأيام الرومانسية، ويكتفي الواحد منا بخبر عبر واتس آب، كان الناس في الماضي يكتبون رسائل حب متوهجة.

رسائل حميمية للعشيقة الأبدية

رسائل حميمية للعشيقة الأبدية

"زيارات روحية" منتظمة

وعلى هذا النحو لم يدوِن بيتهوفن فقط موسيقى أبدية على الورق، بل كلمات تجعل قلب كل امرأة يخفق بشدة. لكن بخلاف المحبين اليوم، كان عليه الانتظار على أحر من الجمر إلى أن تنقل عربة البريد كلماته. وقد يستغرق الوقت أياما إلى أن تصل الرسالة إلى صاحبتها وكذلك يطول الوقت إلى حين مجيئ الجواب. ولدى التصور بأن محبوبته ستتلقى الخبر "ربما في يوم السبت"، كان مجبرا على البكاء، كما كتب المؤلف الموسيقي العبقري.

"زيارات روحية" كانت تُسمى رسائل الغرام في أوج القرنين الـ 18 و الـ 19، فبيتهوفن لم يُسعد سيدة واحدة بزياراته الروحية فحسب، بل كان مؤلف الموسيقى "زير" نساء، وكانت تربطه باستمرار علاقات حب بهن ولم يؤثر ذلك على الشعرية في رسائله.

لودفيغ فان بيتهوفن

لودفيغ فان بيتهوفن

رسائل غوته

وحتى يوهان فولفغانغ فون غوته كان أكثر من مرة في حياته عاشقا. فقط لشارلوته فون شتاين التي كانت أكبر منه بسبع سنوات كتب نحو 1700 رسالة ومقطعا. وفي إحداها ورد: "الكلمات الحلوة التي تدللينني بها، لا أريد أكثر من ذلك، بل حتى شفتاك ستقرأ ماذا أفرغت لي في هدوء في قريحتي".

غوته وكذلك شارلوته كانا يعيشان في فايمار، وغالبا ما كانا يتبادلان الرسائل مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد. لكن شارلوته كانت متزوجة، وبالتالي فإن تمجيد غوته كان طوال السنوات من طبيعة أفلاطونية.

بيد أنه طرأ بعض الفتور على العلاقة بينهما لما سافر غوته إلى إيطاليا. وبعد عودته في 1788 دخل في علاقة مع كريستيانه فولبيوس المنحدرة من وسط اجتماعي بسيط. ومن أسفاره كان يكتب دوما "لكنزه" قائلا: "رغبتي الوحيدة هي لو كنت هنا. نحن نريد فقط الحفاظ على أنفسنا في حب، وهذا هو أفضل شيء في الدنيا، وإذا ما التحمنا من جديد ونقول لبعضنا كم هو جميل أن نكون أوفياء لبعضنا البعض".

يوهان فولفغانغ فون غوته كان يكتب بشغف رسائل حب

يوهان فولفغانغ فون غوته كان يكتب بشغف رسائل حب

وحتى غيرته اعترف بها أمير الشعراء: "حافظي على حبنا! لأنني غيور أحيانا في أفكاري وأتصور أن شخصا آخر سيعجبك...". وكريستيانه فولبيوس كانت تحب غوته وترد عليه في شغف: "اليوم في الصباح الباكر كانت فكرتي الأولى هي أنني سأحصل على رسالة منك، لكن أملي طال بدون نتيجة. وفي المساء تكون فكرتي الأخيرة في اتجاهك وهي الأولى في الصباح. اليوم يصعب علي الوضع وأتخيل أنني لن أتحمل طويلا بدونك".

الانفصال بسبب المصير

وهناك روايات أيضا عن رسائل الفيلسوف الفرنسي فولتير الذي عشق ابنة أخته ماري لويز دنيس. وفي 1745 كتب إليها من القصر الملكي في فيرساي: "أنا جد حزين لكوني غير قادر على العيش معك في هدوء وسلام في أي مكان بعيدا عن الملوك ورجال الحاشية... لكن يا له من مصير البقاء منفصلين عن بعضنا البعض! والتطلع إلى بعضنا البعض دون التلاقي!".

"ملكية ثمينة"

نيلسون مانديلا كان يكتب رسائل حب لزوجته ويني من السجن.

نيلسون مانديلا كان يكتب رسائل حب لزوجته ويني من السجن.

ثمة عاشقان شهيران من القرن العشرين هما ويني ونيلسون مانديلا اللذان ناضلا ضد نظام التمييز العنصري في بلدهما. ومن السجن كتب نيلسون في 1969 لزوجته: "حبيبتي، إحدى الملكيات الثمينة التي أتوفر عليها هنا هي الرسالة الأولى التي كتبتيها لي في الـ 20 ديسمبر 1962 بعد إدانتي الأولى. وخلال السنوات الست ونصف الماضية قرأتها باستمرار والمشاعر المعبر عنها فيها جميلة ونقية مثل اليوم الذي حصلت فيه عليها".

وبعد سنوات طويلة كان هذا الحب محكوما عليه بالفشل، لكن في زمن الانفصال الإجباري قربت الرسائل المتبادلة بين العاشقين أكثر. وهذا قد يسري اليوم ربما على العُشاق في زمن أزمة كورونا إلى حين أن يرتموا في الأحضان.
 

سوزانه كوردس/ م.أ.م

  • Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Dates (imago/INSADCO)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    في خطوات بسيطة نُشرت بموقعي ريفينري 29 ونيوز تشانيل، قدمت ليندساي كريسلر ودونا بارنز المتخصصتان في العلاقات الأسرية في نيويورك بعض النصائح لاجتياز موعدك مع شريك حياتك بنجاح .

  • Endlich verheiratet (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    هل سأتزوج؟!

    لا تركز على فكرة الزواج من أول مرة، فأنت هنا فقط للتعرف على الشخص ما إذا كان مناسبا لك أم لا. ربما لا تظهر كل طباعه في البداية، لكن الانطباع الأول لديك يعطيك الفرصة لتحديد الخطوة التالية.

  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الوقت المناسب

    لا تحدد موعدك الأول في يوم تكون فيه منهكا من العمل أو لديك أي مشكلات أو حتى تشعر بالتعب. فلا ينبغي أن تذهب للقاء شريك حياتك المستقبلي وأنت تشعر بالقلق والإرهاق أو أنك أنهيت للتو شجارا مع أحد زملائك في العمل.

  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


مختارات

في سلوفاكيا.. بنك لمقتنيات العشاق وقصص الحب الخالدة

كيف توفر للحب النماء؟.. أودعه في البنك، كلمات قد تبدو للمداعبة فقط، بيد أنها حقيقة تماما، إذ أن هذا البنك موجود فعلا ، حيث أودع المحبون رمزية عشقهم في ثناياه، فكيف ذلك؟ (14.02.2020)  

موعد غرامي مع فتاة في أوكرانيا يؤدي إلى الكشف عن جثة في خزانة

في حادثة غريبة، قام شاب في أوكرانيا بإظهار جثة جدته المخبأة في الخزانة، لفتاة تواعد معها عبر أحد مواقع التعارف الالكترونية. استطاعت الفتاة الهرب وإبلاغ الشرطة التي اكتشفت مفاجأة أخرى حول الجثة. (07.12.2019)  

علاقة غرامية تتسبب في إقالة رئيس ماكدونالدز

أقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، رئيسها التنفيذي ستيف إيستربروك بسبب علاقة غرامية مع زميلة في العمل. هكذا بررت الشركة القرار بحق إيستربروك الذي شغل منصب كبير المديرين لأكثر من 20 عاما. (04.11.2019)  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار